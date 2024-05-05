https://1prime.ru/20240505/tiktok-847922623.html

Роскомнадзор не получал обращения с просьбой о блокировке TikTok

Роскомнадзор не получал обращения с просьбой о блокировке TikTok - 05.05.2024, ПРАЙМ

Роскомнадзор не получал обращения с просьбой о блокировке TikTok

Роскомнадзор не получал обращения от Госдумы с просьбой о блокировке TikTok. Об этом ведомство сообщило агентству РИА Новости. | 05.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-05T11:40+0300

2024-05-05T11:40+0300

2024-05-05T11:40+0300

tiktok

роскомнадзор

госдума

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Роскомнадзор не получал обращения от Госдумы с просьбой о блокировке TikTok. Об этом ведомство сообщило агентству РИА Новости. Ранее член комитета Госдумы по безопасности Султан Хамзаев ("Единая Россия") обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с предложением заблокировать TikTok на территории РФ. "На 3 мая 2024 года указанное обращение в ведомство не поступило", — заявили в Роскомнадзоре и добавили, что в 2023 году согласно его требованиям администрация TikTok удалила 659 запрещенных материалов, а в 2024 году – 211 интернет-страниц, содержащих противоправную информацию. При этом в 2023 году в рамках рабочего взаимодействия ведомства с администрацией TikTok были удалены или заблокированы 80 материалов, содержащие детскую порнографию, суицидальный и пронаркотический контент. За прошедший период 2024 года – 102 таких материала. Ведомство также напомнило, что в 2022 году администрация TikTok публично заявила, что самостоятельно приостанавливает распространение нового контента и возможность проведения прямых трансляций на территории России. TikTok Pte. Ltd неоднократно привлекали к административной ответственности за неудаление противоправной информации. В отношении компании назначили штрафы на общую сумму 15,1 миллиона рублей. Из них в 2023 году сумма штрафа составила 2 миллиона рублей. Кроме того, с февраля 2021 года действует закон о самоконтроле социальных сетей (№ 530-ФЗ), в соответствии с которым интернет-площадки обязаны самостоятельно оперативно выявлять и блокировать запрещенную информацию. Чтобы контролировать соблюдение закона, Роскомнадзор ведет Реестр социальных сетей. В него попадают ресурсы, посещаемость которых достигает 500 тысяч российских пользователей в сутки. Этот интернет-сервис включен в реестр. В 2023 году были приняты поправки в КоАП РФ, предусматривающие штрафы до 8 миллионов рублей для соцсетей за несоблюдение закона о самоконтроле. За нарушение требований этого закона суд назначил TikTok 4 штрафа на общую сумму 3,1 миллиона рублей.

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tiktok, роскомнадзор, госдума