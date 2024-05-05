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Лавров объяснил, зачем некоторые страны участвуют во встрече в Швейцарии - 05.05.2024, ПРАЙМ
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Лавров объяснил, зачем некоторые страны участвуют во встрече в Швейцарии
Лавров объяснил, зачем некоторые страны участвуют во встрече в Швейцарии - 05.05.2024, ПРАЙМ
Лавров объяснил, зачем некоторые страны участвуют во встрече в Швейцарии
Некоторые государства участвуют в конференции в Швейцарии, чтобы объяснить присутствующим, что она напрасна, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров в... | 05.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-05T22:32+0300
2024-05-05T22:35+0300
политика
мирный саммит
швейцария
"формула мира"
мирные переговоры
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МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Некоторые государства участвуют в конференции в Швейцарии, чтобы объяснить присутствующим, что она напрасна, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу "АТВ".Швейцария проведет 15 и 16 июня мирную конференцию по Украине. Встреча организуется по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира". Владимир Хохлов, пресс-секретарь посольства России в Берне, указывал, что Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула" противоречит ее интересам."Некоторые участвуют, однако потом они нам объясняют, что участвуют с единственной целью – объяснить бессмысленность подобных мероприятий без участия России и на основе ультиматумов. Некоторые уже разочаровались и перестали приезжать на подобного рода мероприятия", — отметил он.По мнению дипломата, заявления швейцарской стороны о "выработке взаимоприемлемых подходов" не сопоставимы с реальностью, так как Берну не позволят отойти от "формулы мира" Зеленского. Ларов напомнил, что эта она "предполагает капитуляцию России, выплату репараций, трибунал над российским руководством и многое другое".Зеленский впервые представил так называемую "формулу мира" в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации.По словам главы МИД, западные лидеры пытаются "правдами и неправдами, шантажом и враньем" вовлечь развивающиеся страны и Глобальный юг в "посиделки" в Швейцарии.Лавров добавил, что западные представители "заполонили" секретариаты международных организаций, в том числе и ООН. Он отметил необходимость исправить сложившуюся ситуацию, чтобы ликвидировать диспропорцию в пользу Запада.Отвечая на вопрос о переговорах между Западом, Украиной и Россией, дипломат заявил, что "пока разговаривать не с кем", так как никто из упомянутых не готов к серьезному разговору.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
https://1prime.ru/20240502/uchastie-847874584.html
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мирный саммит, швейцария, "формула мира", мирные переговоры
Политика, мирный саммит, ШВЕЙЦАРИЯ, "формула мира", мирные переговоры
22:32 05.05.2024 (обновлено: 22:35 05.05.2024)
 
Лавров объяснил, зачем некоторые страны участвуют во встрече в Швейцарии

Лавров: ряд участников встречи в Швейцарии понимают ее бессмысленность без РФ

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВстреча глав МИД РФ и Индии С. Лаврова и С. Джайшанкара
Встреча глав МИД РФ и Индии С. Лаврова и С. Джайшанкара - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Некоторые государства участвуют в конференции в Швейцарии, чтобы объяснить присутствующим, что она напрасна, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу "АТВ".
Швейцария проведет 15 и 16 июня мирную конференцию по Украине. Встреча организуется по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира". Владимир Хохлов, пресс-секретарь посольства России в Берне, указывал, что Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула" противоречит ее интересам.
"Некоторые участвуют, однако потом они нам объясняют, что участвуют с единственной целью – объяснить бессмысленность подобных мероприятий без участия России и на основе ультиматумов. Некоторые уже разочаровались и перестали приезжать на подобного рода мероприятия", — отметил он.
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По мнению дипломата, заявления швейцарской стороны о "выработке взаимоприемлемых подходов" не сопоставимы с реальностью, так как Берну не позволят отойти от "формулы мира" Зеленского. Ларов напомнил, что эта она "предполагает капитуляцию России, выплату репараций, трибунал над российским руководством и многое другое".
Зеленский впервые представил так называемую "формулу мира" в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации.
По словам главы МИД, западные лидеры пытаются "правдами и неправдами, шантажом и враньем" вовлечь развивающиеся страны и Глобальный юг в "посиделки" в Швейцарии.
Лавров добавил, что западные представители "заполонили" секретариаты международных организаций, в том числе и ООН. Он отметил необходимость исправить сложившуюся ситуацию, чтобы ликвидировать диспропорцию в пользу Запада.
Отвечая на вопрос о переговорах между Западом, Украиной и Россией, дипломат заявил, что "пока разговаривать не с кем", так как никто из упомянутых не готов к серьезному разговору.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
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Политикамирный саммитШВЕЙЦАРИЯ"формула мира"мирные переговоры
 
 
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