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"Запад ждет с ужасом". СМИ раскрыли, чего "добился" Зеленский на Украине - 05.05.2024, ПРАЙМ
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"Запад ждет с ужасом". СМИ раскрыли, чего "добился" Зеленский на Украине
"Запад ждет с ужасом". СМИ раскрыли, чего "добился" Зеленский на Украине - 05.05.2024, ПРАЙМ
"Запад ждет с ужасом". СМИ раскрыли, чего "добился" Зеленский на Украине
Владимир Зеленский не достиг ни одной из поставленных им целей в конфликте с Москвой и ведет Украину к поражению, сообщила The Jerusalem Post. | 05.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-05T11:14+0300
2024-05-05T11:14+0300
политика
украина
владимир зеленский
поражение
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МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не достиг ни одной из поставленных им целей в конфликте с Москвой и ведет Украину к поражению, сообщила The Jerusalem Post."Зеленский не добился ни одной из своих целей и ведет страну в пропасть: он потерял многие части Украины, инфраструктура и экономика разрушены, миллионы людей лишились дома за два года войны", — сказано в материале.Отмечается, по поражения Украины уже маячит на горизонте, и его с ужасом ждут на Западе, так как последствия могут быть катастрофическими для НАТО и ЕС. Проигрыш Киева может стать причиной раздробления этих объединений, полагают авторы материала.Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о непростом положении украинских войск на поле боя. Он заявлял, что РФ обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии боевого соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. По словам Сырского, наиболее горячими точками являются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. При этом не менее критическая ситуация складывается для ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.
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украина, владимир зеленский, поражение
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, поражение
11:14 05.05.2024
 
"Запад ждет с ужасом". СМИ раскрыли, чего "добился" Зеленский на Украине

JP: Зеленский не добился ни одной из своих целей и ведет Украину к поражению

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не достиг ни одной из поставленных им целей в конфликте с Москвой и ведет Украину к поражению, сообщила The Jerusalem Post.
"Зеленский не добился ни одной из своих целей и ведет страну в пропасть: он потерял многие части Украины, инфраструктура и экономика разрушены, миллионы людей лишились дома за два года войны", — сказано в материале.
Отмечается, по поражения Украины уже маячит на горизонте, и его с ужасом ждут на Западе, так как последствия могут быть катастрофическими для НАТО и ЕС. Проигрыш Киева может стать причиной раздробления этих объединений, полагают авторы материала.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о непростом положении украинских войск на поле боя. Он заявлял, что РФ обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии боевого соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. По словам Сырского, наиболее горячими точками являются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. При этом не менее критическая ситуация складывается для ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2024
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10:23
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир Зеленскийпоражение
 
 
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