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Задержка с новой помощью дорого обошлась Киеву, пишут СМИ
Задержка с новой помощью дорого обошлась Киеву, пишут СМИ - 05.05.2024, ПРАЙМ
Задержка с новой помощью дорого обошлась Киеву, пишут СМИ
Задержка си одобренной Вашингтоном миллиардной военной помощью Украине дорого ей обошлась, сообщило издание Guardian. | 05.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-05T10:53+0300
2024-05-05T10:53+0300
2024-05-05T10:53+0300
вооружения
поддержка украины
сво
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Задержка си одобренной Вашингтоном миллиардной военной помощью Украине дорого ей обошлась, сообщило издание Guardian. "Задержка в предоставлении военной помощи США на полгода… дорого обошлась Украине. Она позволила России перехватить стратегическую инициативу после провала контрнаступления Киева прошлым летом", — пишет газета. По мнению авторов материала, хотя первые партии артиллерийских снарядов и ракет дальнего радиуса действия уже доставлены на Украину в рамках нового пакета помощи, но потребуется еще несколько недель, чтобы оружие и техника в нужном количестве достигли линии боевого соприкосновения. Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, сняв последнее юридическое препятствие для возобновления поставок Киеву американских вооружений. На помощь Украине направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда пойдут на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда — на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда — для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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поддержка украины, сво, поставки вооружений
Вооружения, поддержка Украины, СВО, поставки вооружений
Задержка с новой помощью дорого обошлась Киеву, пишут СМИ
Guardian: задержка в выделении новой помощи США дорого обошлась Украине
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Задержка си одобренной Вашингтоном миллиардной военной помощью Украине дорого ей обошлась, сообщило издание Guardian.
"Задержка в предоставлении военной помощи США на полгода… дорого обошлась Украине. Она позволила России перехватить стратегическую инициативу после провала контрнаступления Киева прошлым летом", — пишет газета.
По мнению авторов материала, хотя первые партии артиллерийских снарядов и ракет дальнего радиуса действия уже доставлены на Украину в рамках нового пакета помощи, но потребуется еще несколько недель, чтобы оружие и техника в нужном количестве достигли линии боевого соприкосновения.
Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, сняв последнее юридическое препятствие для возобновления поставок Киеву американских вооружений. На помощь Украине направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда пойдут на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда — на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда — для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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