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Задорнов сравнил с тромбозом проблемы расчетов России с другими странами
Задорнов сравнил с тромбозом проблемы расчетов России с другими странами - 05.05.2024, ПРАЙМ
Задорнов сравнил с тромбозом проблемы расчетов России с другими странами
Кредитные учреждения из таких дружественных Москве государств, как Турция и Китай, опасаются вторичных санкций Запада и поэтому не рискуют проводить расчеты с... | 05.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-05T10:44+0300
2024-05-05T10:44+0300
2024-05-05T10:44+0300
экономика
санкции против рф
банки
михаил задорнов
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МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Кредитные учреждения из таких дружественных Москве государств, как Турция и Китай, опасаются вторичных санкций Запада и поэтому не рискуют проводить расчеты с российскими банками, которые находятся под санкциями. В связи с этим экспорт и импорт в России "оказался без кровеносной системы взаимных расчетов". Такое мнение выразил в интервью Forbes Talk экономист, бывший глава банков ВТБ 24 и "Открытие" Михаил Задорнов.По его мнению, система расчетов России со странами, которые не ввели против нее санкции, похожа на человека, страдающего от тромбозом. "Тромбы образовались во всех основных сосудах. Поэтому проводятся операции, где-то вставляются стенты искусственные, ищутся новые кровопроводящие системы", — пояснил ЗадорновКроме того, в качестве основной проблемы бизнеса и государства он зазвал организацию экспортной и импортной систем расчетов. Сейчас, по его словам, проведением платежей занимаются относительно небольшие банки и их корреспондентская сеть и IT-системы не могут стать альтернативой крупным финансовым институтам.Экономист выразил мнение, что даже при санкционных рисках "рыночный интерес все равно в конечном счете побеждает", появятся иные механизмы расчетов и поставок, но они потребуют дополнительных затрат. "Операция стентирования человека стоит очень дорого, а представьте себе, что вы должны много стентов поставить. Вы ставите, этот путь обрубается, вы должны искать еще один", — пояснил он.
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санкции против рф, банки, михаил задорнов
Экономика, санкции против РФ, Банки, Михаил Задорнов
Задорнов сравнил с тромбозом проблемы расчетов России с другими странами
Экономист Задорнов сравнил проблемы расчетов с другими странами с тромбозом
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ.
Кредитные учреждения из таких дружественных Москве государств, как Турция и Китай, опасаются вторичных санкций Запада и поэтому не рискуют проводить расчеты с российскими банками, которые находятся под санкциями. В связи с этим экспорт и импорт в России "оказался без кровеносной системы взаимных расчетов". Такое мнение выразил
в интервью Forbes Talk экономист, бывший глава банков ВТБ 24 и "Открытие" Михаил Задорнов.
По его мнению, система расчетов России со странами, которые не ввели против нее санкции, похожа на человека, страдающего от тромбозом.
"Тромбы образовались во всех основных сосудах. Поэтому проводятся операции, где-то вставляются стенты искусственные, ищутся новые кровопроводящие системы", — пояснил Задорнов
Кроме того, в качестве основной проблемы бизнеса и государства он зазвал организацию экспортной и импортной систем расчетов. Сейчас, по его словам, проведением платежей занимаются относительно небольшие банки и их корреспондентская сеть и IT-системы не могут стать альтернативой крупным финансовым институтам.
Экономист выразил мнение, что даже при санкционных рисках "рыночный интерес все равно в конечном счете побеждает", появятся иные механизмы расчетов и поставок, но они потребуют дополнительных затрат.
"Операция стентирования человека стоит очень дорого, а представьте себе, что вы должны много стентов поставить. Вы ставите, этот путь обрубается, вы должны искать еще один", — пояснил он.
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