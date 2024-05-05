https://1prime.ru/20240505/zadornov-847922048.html

Задорнов сравнил с тромбозом проблемы расчетов России с другими странами

Задорнов сравнил с тромбозом проблемы расчетов России с другими странами - 05.05.2024, ПРАЙМ

Задорнов сравнил с тромбозом проблемы расчетов России с другими странами

Кредитные учреждения из таких дружественных Москве государств, как Турция и Китай, опасаются вторичных санкций Запада и поэтому не рискуют проводить расчеты с... | 05.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-05T10:44+0300

2024-05-05T10:44+0300

2024-05-05T10:44+0300

экономика

санкции против рф

банки

михаил задорнов

https://cdnn.1prime.ru/img/84032/98/840329849_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b307b71b2fd1a9e0d52e0c54096bb713.jpg

МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Кредитные учреждения из таких дружественных Москве государств, как Турция и Китай, опасаются вторичных санкций Запада и поэтому не рискуют проводить расчеты с российскими банками, которые находятся под санкциями. В связи с этим экспорт и импорт в России "оказался без кровеносной системы взаимных расчетов". Такое мнение выразил в интервью Forbes Talk экономист, бывший глава банков ВТБ 24 и "Открытие" Михаил Задорнов.По его мнению, система расчетов России со странами, которые не ввели против нее санкции, похожа на человека, страдающего от тромбозом. "Тромбы образовались во всех основных сосудах. Поэтому проводятся операции, где-то вставляются стенты искусственные, ищутся новые кровопроводящие системы", — пояснил ЗадорновКроме того, в качестве основной проблемы бизнеса и государства он зазвал организацию экспортной и импортной систем расчетов. Сейчас, по его словам, проведением платежей занимаются относительно небольшие банки и их корреспондентская сеть и IT-системы не могут стать альтернативой крупным финансовым институтам.Экономист выразил мнение, что даже при санкционных рисках "рыночный интерес все равно в конечном счете побеждает", появятся иные механизмы расчетов и поставок, но они потребуют дополнительных затрат. "Операция стентирования человека стоит очень дорого, а представьте себе, что вы должны много стентов поставить. Вы ставите, этот путь обрубается, вы должны искать еще один", — пояснил он.

https://1prime.ru/20240503/sanktsii-847891515.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

санкции против рф, банки, михаил задорнов