https://1prime.ru/20240505/zoloto-847871458.html

Словно 40 лет назад. Мир ринулся пополнять золотой запас

Словно 40 лет назад. Мир ринулся пополнять золотой запас - 05.05.2024, ПРАЙМ

Словно 40 лет назад. Мир ринулся пополнять золотой запас

Стороннему наблюдателю может показаться, что котировки золота проигнорировали законы гравитации и устремились в космос, достигнув 12 апреля исторического... | 05.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-05T08:00+0300

2024-05-05T08:00+0300

2024-05-05T08:00+0300

экономика

мнения аналитиков

золото

запасы золота

?1714885202

Стороннему наблюдателю может показаться, что котировки золота проигнорировали законы гравитации и устремились в космос, достигнув 12 апреля исторического максимума $2431 за унцию. Тем не менее, такая тенденция опирается на прочный фундамент; можно лишь гадать, каких еще высот достигнут цены на золото в текущем году.Сразу несколько факторов выступают в пользу дальнейшего повышения котировок, возможно, после некоторой консолидации. Позитивная динамика на рынке золота обошла стороной основную массу розничных инвесторов, которые 10 месяцев подряд вплоть до марта 2024 года избавлялись от "золотых" активов. По данным World Gold Council (WGC), нетто-отток капитала из биржевых фондов ETF, ориентированных на инвестиции в физическое золото, составил в марте $823 млн. Это более чем в три раза меньше, чем в феврале ($2,9 млрд), но все еще очень много. При этом число нетто-спекулятивных позиций выросло до максимумов за 12 месяцев, но все еще остается ниже пиковых значений 2020-2022 годов, по данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (СОТ).Таким образом, консолидация котировок золота может оказаться ограниченной по масштабу, так как пропустившие рост цен инвесторы могут воспользоваться возможностью для восполнения позиций.В отличие от розничных инвесторов, мировые центральные банки, прежде всего развивающихся стран, золото покупали и покупают. Ключевым покупателем остается Народный банк Китая, который к началу апреля нарастил резервы в золоте на 0,2% до 72,74 млн унций. Китайский народный Банк непрерывно покупает золото последние 17 месяцев по март 2024 года включительно.О том, насколько большим может быть спрос китайского регулятора на золото, говорят данные о структуре золотовалютных резервов мировых центральных банков. В общей структуре резервов на золото приходится 65-70% у регуляторов Италии, Франции, Германии и США. Банк России держит 26% резервов в золоте. Народный банк Китая — немногим более 4%, по данным WGC на конец IV квартала 2023 года. России и Китаю к началу года в абсолютном выражении принадлежало примерно одинаковое количество золота, 2334 тонны и 2236 тонн соответственно. Таким образом, чтобы довести резервы в золоте в процентном отношении хотя бы до российского уровня, Народному банку Китая надо нарастить свои физические резервы в золоте более чем в шесть раз!Вряд ли в Китае всерьез рассматривают такой сценарий. Тем не менее, сравнение резервов наглядно отражает устойчивость спроса на золото со стороны центральных банков. Он не ослабевает и не собирается делать это впредь.Апрельское повышение котировок золота было необычно тем, что происходило на фоне высокой доходности облигаций и укрепления доллара США. Это нетипичная ситуация, так как цены на золото обычно имеют обратную корреляцию с доходностью облигаций и курсом доллара. Геополитическая напряженность может объяснять ажиотаж вокруг золота, которое обладает свойствами защитного класса активов. Тем не менее, казначейские облигации тоже относятся к тому же классу, но они не растут в цене. Напротив, доходность по ним обновляет максимумы с начала года и устремилась в направлении пиков 2023 года.Рынки таким образом могут переоценивать ожидания в отношении потенциала понижения процентных ставок по федеральным фондам ФРС США. Если в начале года инвесторы были почти уверены, что ФРС вскоре приступит к снижению, то сейчас ситуация изменилась в обратную сторону, а рынок опционов с вероятностью 20% оценивает возможность уже не снижения, а повышения ставок в следующие 12 месяцев. Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс не рассматривает повышение ставок в качестве базового сценария, но не исключает его, если базовая инфляция снова превысит 3%.На самом деле ФРС как минимум не торопится с понижением ставок, исходя из высоких показателей занятости в экономике (инфляция заработной платы) и экономической активности. Кроме того, принимая во внимание удорожание логистики и высокие цены на энергоносители, можно допустить, что глобальная инфляция окажется более устойчивой, чем ожидалось. При этом текущее ослабление инфляционных показателей может объясняться высокой базой прошлого года. Ее эффект в следующем году нивелируется.Тогда мы рискуем столкнуться с повторным всплеском инфляции уже в IV квартале текущего года и устойчиво высокими процентными ставками в 2024-2025 годах. На первый взгляд это неблагоприятный сценарий для золота. Тем не менее, история доказывает обратное.В 70-х годах ХХ века экономика США столкнулась с двойным шоком инфляционного давления.Опуская причины такого развития событий, обратим внимание на динамику доходности облигаций и стоимости золота в то время. Во второй половине 70-х драгметалл дорожал на фоне стабилизации доходности облигаций и кажущегося ослабления инфляции. Казалось, это предел. Но к началу 80-х на фоне второй волны инфляции он подскочил в цене еще сильнее.Нельзя исключать того, что подобный сценарий разворачивается и в настоящее время прямо у нас на глазах. Текущая коррекция предоставляет инвесторам возможность поучаствовать в золотом ралли.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

мнения аналитиков, золото, запасы золота