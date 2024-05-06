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ФСБ показала заявление адъютанта Гитлера о плане союза с США против СССР

ФСБ показала заявление адъютанта Гитлера о плане союза с США против СССР - 06.05.2024, ПРАЙМ

ФСБ показала заявление адъютанта Гитлера о плане союза с США против СССР

Лидер нацистской Германии Адольф Гитлер надеялся на раскол между англо-американскими силами и СССР для того, чтобы привлечь США и Британию на свою сторону,... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T09:08+0300

2024-05-06T09:08+0300

2024-05-06T09:08+0300

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Лидер нацистской Германии Адольф Гитлер надеялся на раскол между англо-американскими силами и СССР для того, чтобы привлечь США и Британию на свою сторону, пишет агентство РИА Новости.По словам личного адъютанта Адольфа Гитлера Отто Гюнше, наступление Красной армии в 1945 году спасла англо-американские силы от мощного немецкого наступления и обеспечило вторжение на территорию Германии, что помогло в искоренении нацизма."Гюнше в своем заявлении также отмечал, что Гитлер в 1944 году ждал раскола между англо-американскими союзниками и СССР, чтобы договориться с Вашингтоном и Лондоном и вместе воевать против Советского Союза", - говорится в публикации на основе документов, рассекреченных ФСБ.План был раскрыт, и Германия бросила все свои силы на противостояние Красной армии. Благодаря этому союзникам удалось вторгнуться на территорию Германии, и гитлеровский режим вскоре капитулировал.Британские и американские военные также разработали план нападения на советские позиции после победы над нацистами, но эти планы были предотвращены после получения информации советской разведкой, отмечается в публикации.

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