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В России снизился индекс деловой активности в сфере услуг - 06.05.2024, ПРАЙМ
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В России снизился индекс деловой активности в сфере услуг
В России снизился индекс деловой активности в сфере услуг - 06.05.2024, ПРАЙМ
В России снизился индекс деловой активности в сфере услуг
Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в апреле сократился до 50,5 пункта с 51,4 пункта в марте, говорится в сообщении агентства S&P Global. | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T09:11+0300
2024-05-06T09:11+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в апреле сократился до 50,5 пункта с 51,4 пункта в марте, говорится в сообщении агентства S&amp;P Global. "Индекс деловой активности с учетом сезонных колебаний в апреле составил 50,5 пункта по сравнению с 51,4 пункта в марте, что свидетельствует о незначительном росте объемов производства в компаниях сферы услуг поставщиков услуг", - говорится в сообщении. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
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россия, новости
Экономика, РОССИЯ, Новости
09:11 06.05.2024
 
В России снизился индекс деловой активности в сфере услуг

S&P: индекс деловой активности в сфере услуг РФ в апреле снизился до 50,5 пункта

© Unsplash/Markus SpiskeКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Markus Spiske
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в апреле сократился до 50,5 пункта с 51,4 пункта в марте, говорится в сообщении агентства S&P Global.
"Индекс деловой активности с учетом сезонных колебаний в апреле составил 50,5 пункта по сравнению с 51,4 пункта в марте, что свидетельствует о незначительном росте объемов производства в компаниях сферы услуг поставщиков услуг", - говорится в сообщении.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
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