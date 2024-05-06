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В России снизился индекс деловой активности в сфере услуг

В России снизился индекс деловой активности в сфере услуг - 06.05.2024, ПРАЙМ

В России снизился индекс деловой активности в сфере услуг

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в апреле сократился до 50,5 пункта с 51,4 пункта в марте, говорится в сообщении агентства S&P Global. | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T09:11+0300

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в апреле сократился до 50,5 пункта с 51,4 пункта в марте, говорится в сообщении агентства S&P Global. "Индекс деловой активности с учетом сезонных колебаний в апреле составил 50,5 пункта по сравнению с 51,4 пункта в марте, что свидетельствует о незначительном росте объемов производства в компаниях сферы услуг поставщиков услуг", - говорится в сообщении. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.

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