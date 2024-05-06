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В ЕС достигли соглашения об использовании доходов с активов РФ для Киева
В ЕС достигли соглашения об использовании доходов с активов РФ для Киева - 06.05.2024, ПРАЙМ
В ЕС достигли соглашения об использовании доходов с активов РФ для Киева
В ЕС достигли соглашения об использовании большей части доходов от замороженных активов РФ на военные нужды Украины, заявил в понедельник канцлер ФРГ Олаф... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T23:54+0300
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экономика
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. В ЕС достигли соглашения об использовании большей части доходов от замороженных активов РФ на военные нужды Украины, заявил в понедельник канцлер ФРГ Олаф Шольц. "Мы достигли соглашения, которое сейчас финализируется, о том, что мы будем использовать порядка 90% от этих средств на оборонные нужды Украины — также без обязательства закупать (оружие — прим. ред.) в Европе", — добавил он. С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва сможет ответить на изъятие Западом российских активов. По его словам, на территории России также заморожены активы западных стран, есть возможность их не возвращать.Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
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россия, активы, замороженные российские активы, германия, ес, олаф шольц
Экономика, РОССИЯ, активы, замороженные российские активы, ГЕРМАНИЯ, ЕС, Олаф Шольц
В ЕС достигли соглашения об использовании доходов с активов РФ для Киева
Шольц: в ЕС есть консенсус использовать 90% доходов от активов РФ на нужды Киева
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. В ЕС достигли соглашения об использовании большей части доходов от замороженных активов РФ на военные нужды Украины, заявил в понедельник канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Мы достигли соглашения, которое сейчас финализируется, о том, что мы будем использовать порядка 90% от этих средств на оборонные нужды Украины — также без обязательства закупать (оружие — прим. ред.) в Европе", — добавил он.
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва сможет ответить на изъятие Западом российских активов. По его словам, на территории России также заморожены активы западных стран, есть возможность их не возвращать.
Решение России по активам обескуражило США, пишут СМИ
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.