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Shell продаст контрольный пакет акций своего подразделения в ЮАР - 06.05.2024, ПРАЙМ
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Shell продаст контрольный пакет акций своего подразделения в ЮАР
Shell продаст контрольный пакет акций своего подразделения в ЮАР - 06.05.2024, ПРАЙМ
Shell продаст контрольный пакет акций своего подразделения в ЮАР
Британо-нидерландская Shell продаст контрольный пакет акций южноафриканского подразделения Shell Downstream SA (SDSA), пишет агентство Reuters со ссылкой на... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T23:11+0300
2024-05-06T23:11+0300
экономика
shell
продажа доли shell
юар
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Британо-нидерландская Shell продаст контрольный пакет акций южноафриканского подразделения Shell Downstream SA (SDSA), пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление компании. "В результате пересмотра Shell решила реорганизовать портфель активов переработки и сбыта и намерена отказаться от своей доли в SDSA", — сообщает агентство, ссылаясь на пресс-релиз. Shell Downstream SA была образована дочерней компанией Shell South Africa и инвестиционной компанией Thebe Investment Corporation (28% акций) десять лет назад, пишет Рейтер. Shell – британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов в более чем 70 странах. Штаб-квартира находятся в Гааге, Нидерланды. Компания присутствует в ЮАР с 1902 года.
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shell, продажа доли shell, юар
Экономика, Shell, продажа доли Shell, ЮАР
23:11 06.05.2024
 
Shell продаст контрольный пакет акций своего подразделения в ЮАР

Reuters: Shell продаст контрольный пакет акций своего подразделения в ЮАР

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтозаправка в США.
Автозаправка в США. - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Британо-нидерландская Shell продаст контрольный пакет акций южноафриканского подразделения Shell Downstream SA (SDSA), пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.
"В результате пересмотра Shell решила реорганизовать портфель активов переработки и сбыта и намерена отказаться от своей доли в SDSA", — сообщает агентство, ссылаясь на пресс-релиз.
Shell Downstream SA была образована дочерней компанией Shell South Africa и инвестиционной компанией Thebe Investment Corporation (28% акций) десять лет назад, пишет Рейтер.
Shell – британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов в более чем 70 странах. Штаб-квартира находятся в Гааге, Нидерланды. Компания присутствует в ЮАР с 1902 года.
 
ЭкономикаShellпродажа доли ShellЮАР
 
 
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