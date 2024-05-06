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Shell продаст контрольный пакет акций своего подразделения в ЮАР

Shell продаст контрольный пакет акций своего подразделения в ЮАР - 06.05.2024, ПРАЙМ

Shell продаст контрольный пакет акций своего подразделения в ЮАР

Британо-нидерландская Shell продаст контрольный пакет акций южноафриканского подразделения Shell Downstream SA (SDSA), пишет агентство Reuters со ссылкой на... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T23:11+0300

2024-05-06T23:11+0300

2024-05-06T23:11+0300

экономика

shell

продажа доли shell

юар

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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Британо-нидерландская Shell продаст контрольный пакет акций южноафриканского подразделения Shell Downstream SA (SDSA), пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление компании. "В результате пересмотра Shell решила реорганизовать портфель активов переработки и сбыта и намерена отказаться от своей доли в SDSA", — сообщает агентство, ссылаясь на пресс-релиз. Shell Downstream SA была образована дочерней компанией Shell South Africa и инвестиционной компанией Thebe Investment Corporation (28% акций) десять лет назад, пишет Рейтер. Shell – британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов в более чем 70 странах. Штаб-квартира находятся в Гааге, Нидерланды. Компания присутствует в ЮАР с 1902 года.

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shell, продажа доли shell, юар