https://1prime.ru/20240506/aktsii-847956578.html
Shell продаст контрольный пакет акций своего подразделения в ЮАР
Shell продаст контрольный пакет акций своего подразделения в ЮАР - 06.05.2024, ПРАЙМ
Shell продаст контрольный пакет акций своего подразделения в ЮАР
Британо-нидерландская Shell продаст контрольный пакет акций южноафриканского подразделения Shell Downstream SA (SDSA), пишет агентство Reuters со ссылкой на... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T23:11+0300
2024-05-06T23:11+0300
2024-05-06T23:11+0300
экономика
shell
продажа доли shell
юар
https://cdnn.1prime.ru/img/83490/53/834905399_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_8ebb943e046823b9ed042f565493386d.jpg
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Британо-нидерландская Shell продаст контрольный пакет акций южноафриканского подразделения Shell Downstream SA (SDSA), пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление компании. "В результате пересмотра Shell решила реорганизовать портфель активов переработки и сбыта и намерена отказаться от своей доли в SDSA", — сообщает агентство, ссылаясь на пресс-релиз. Shell Downstream SA была образована дочерней компанией Shell South Africa и инвестиционной компанией Thebe Investment Corporation (28% акций) десять лет назад, пишет Рейтер. Shell – британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов в более чем 70 странах. Штаб-квартира находятся в Гааге, Нидерланды. Компания присутствует в ЮАР с 1902 года.
юар
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83490/53/834905399_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_99043d7b73d5abc690d3d531332eab89.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
shell, продажа доли shell, юар
Экономика, Shell, продажа доли Shell, ЮАР
Shell продаст контрольный пакет акций своего подразделения в ЮАР
Reuters: Shell продаст контрольный пакет акций своего подразделения в ЮАР
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Британо-нидерландская Shell продаст контрольный пакет акций южноафриканского подразделения Shell Downstream SA (SDSA), пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.
"В результате пересмотра Shell решила реорганизовать портфель активов переработки и сбыта и намерена отказаться от своей доли в SDSA", — сообщает агентство, ссылаясь на пресс-релиз.
Shell Downstream SA была образована дочерней компанией Shell South Africa и инвестиционной компанией Thebe Investment Corporation (28% акций) десять лет назад, пишет Рейтер.
Shell – британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов в более чем 70 странах. Штаб-квартира находятся в Гааге, Нидерланды. Компания присутствует в ЮАР с 1902 года.