Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рынок на перепутье: все "в руках" внешнего фона - 06.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240506/analitika-847930594.html
Рынок на перепутье: все "в руках" внешнего фона
Рынок на перепутье: все "в руках" внешнего фона - 06.05.2024, ПРАЙМ
Рынок на перепутье: все "в руках" внешнего фона
Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как позитивные. В Азии, в отсутствии торгов в Японии и Южной Корее, ведущие площадки... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T09:22+0300
2024-05-06T09:22+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
акции
торги
курсы валют
активы
?1714976523
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как позитивные. В Азии, в отсутствии торгов в Японии и Южной Корее, ведущие площадки прибавляют до 0,9%. Фьючерсы на основные американские индексы, после роста в пятницу более чем на 1%, сегодня утром консолидируются над уровнями закрытия прошлой недели. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent пытается перейти к восстановлению, прибавляя 0,5% и торгуясь в районе 83,4 доллара за баррель. Отметим, что на предстоящей неделе инвесторы в основном будут следить за геополитической составляющей, новостным потоком и отчетами компаний в США. При этом блок статистики на предстоящей неделе достаточно скромен и здесь можно выделить лишь данные по запасам нефти и нефтепродуктов и заявкам на пособие по безработице в Штатах.По итогам пятницы индекс Мосбиржи потерял символические 0,03%, закончив торги в районе 3 442 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания покупок, чему способствует улучшение ситуации в ценах на нефть и спрос на риск на внешних фондовых площадках. При этом, в случае активизации продажи и отступления рынка ниже минимума, установленного в третьей декаде апреля в районе 3 423 пунктов, появится сигнал на углубление коррекции – уход под данную отметку закончит формирование модели "двойная вершина", а целью ее реализации станет отметка 3 360 пунктов.На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар и евро прибавляют 0,3% и 0,2%, поднявшись до 91,9 и 99 рублей соответственно, юань подтягивается на 0,1%, торгуясь в районе 12,7 рубля. В ходе сессии не ожидаем существенного смещения позиций национальной валюты относительно текущих уровней. Попытки восстановления на рынке энергоносителей могут поддержать рубль, однако вряд ли будут достаточным поводом для продолжения его укрепления. В результате, на наш взгляд, пара доллар/рубль продолжит движение в нижней половине диапазона 90 – 95 рублей. При этом на горизонте до конца мая мы не видим существенных поводов для выхода из данного коридора.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Богдан Зварич
https://cdnn.1prime.ru/img/83057/62/830576221_578:0:3245:2667_100x100_80_0_0_e7e8f852b93b8dab1cb54598b7142e7c.jpg
Богдан Зварич
https://cdnn.1prime.ru/img/83057/62/830576221_578:0:3245:2667_100x100_80_0_0_e7e8f852b93b8dab1cb54598b7142e7c.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, акции, торги, курсы валют, активы
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Акции, Торги, Курсы валют, активы
09:22 06.05.2024
 

Рынок на перепутье: все "в руках" внешнего фона

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Богдан Зварич
Богдан Зварич
главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
Все материалы
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как позитивные. В Азии, в отсутствии торгов в Японии и Южной Корее, ведущие площадки прибавляют до 0,9%. Фьючерсы на основные американские индексы, после роста в пятницу более чем на 1%, сегодня утром консолидируются над уровнями закрытия прошлой недели. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent пытается перейти к восстановлению, прибавляя 0,5% и торгуясь в районе 83,4 доллара за баррель. Отметим, что на предстоящей неделе инвесторы в основном будут следить за геополитической составляющей, новостным потоком и отчетами компаний в США. При этом блок статистики на предстоящей неделе достаточно скромен и здесь можно выделить лишь данные по запасам нефти и нефтепродуктов и заявкам на пособие по безработице в Штатах.
По итогам пятницы индекс Мосбиржи потерял символические 0,03%, закончив торги в районе 3 442 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания покупок, чему способствует улучшение ситуации в ценах на нефть и спрос на риск на внешних фондовых площадках. При этом, в случае активизации продажи и отступления рынка ниже минимума, установленного в третьей декаде апреля в районе 3 423 пунктов, появится сигнал на углубление коррекции – уход под данную отметку закончит формирование модели "двойная вершина", а целью ее реализации станет отметка 3 360 пунктов.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар и евро прибавляют 0,3% и 0,2%, поднявшись до 91,9 и 99 рублей соответственно, юань подтягивается на 0,1%, торгуясь в районе 12,7 рубля. В ходе сессии не ожидаем существенного смещения позиций национальной валюты относительно текущих уровней. Попытки восстановления на рынке энергоносителей могут поддержать рубль, однако вряд ли будут достаточным поводом для продолжения его укрепления. В результате, на наш взгляд, пара доллар/рубль продолжит движение в нижней половине диапазона 90 – 95 рублей. При этом на горизонте до конца мая мы не видим существенных поводов для выхода из данного коридора.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковиндекс МосбиржиАкцииТоргиКурсы валютактивы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала