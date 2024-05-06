Рынок на перепутье: все "в руках" внешнего фона - 06.05.2024, ПРАЙМ
Рынок на перепутье: все "в руках" внешнего фона
Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как позитивные. В Азии, в отсутствии торгов в Японии и Южной Корее, ведущие площадки... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T09:22+0300
2024-05-06T09:22+0300
2024-05-06T09:22+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как позитивные. В Азии, в отсутствии торгов в Японии и Южной Корее, ведущие площадки прибавляют до 0,9%. Фьючерсы на основные американские индексы, после роста в пятницу более чем на 1%, сегодня утром консолидируются над уровнями закрытия прошлой недели. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent пытается перейти к восстановлению, прибавляя 0,5% и торгуясь в районе 83,4 доллара за баррель. Отметим, что на предстоящей неделе инвесторы в основном будут следить за геополитической составляющей, новостным потоком и отчетами компаний в США. При этом блок статистики на предстоящей неделе достаточно скромен и здесь можно выделить лишь данные по запасам нефти и нефтепродуктов и заявкам на пособие по безработице в Штатах.По итогам пятницы индекс Мосбиржи потерял символические 0,03%, закончив торги в районе 3 442 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания покупок, чему способствует улучшение ситуации в ценах на нефть и спрос на риск на внешних фондовых площадках. При этом, в случае активизации продажи и отступления рынка ниже минимума, установленного в третьей декаде апреля в районе 3 423 пунктов, появится сигнал на углубление коррекции – уход под данную отметку закончит формирование модели "двойная вершина", а целью ее реализации станет отметка 3 360 пунктов.На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар и евро прибавляют 0,3% и 0,2%, поднявшись до 91,9 и 99 рублей соответственно, юань подтягивается на 0,1%, торгуясь в районе 12,7 рубля. В ходе сессии не ожидаем существенного смещения позиций национальной валюты относительно текущих уровней. Попытки восстановления на рынке энергоносителей могут поддержать рубль, однако вряд ли будут достаточным поводом для продолжения его укрепления. В результате, на наш взгляд, пара доллар/рубль продолжит движение в нижней половине диапазона 90 – 95 рублей. При этом на горизонте до конца мая мы не видим существенных поводов для выхода из данного коридора.
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как позитивные. В Азии, в отсутствии торгов в Японии и Южной Корее, ведущие площадки прибавляют до 0,9%. Фьючерсы на основные американские индексы, после роста в пятницу более чем на 1%, сегодня утром консолидируются над уровнями закрытия прошлой недели. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent пытается перейти к восстановлению, прибавляя 0,5% и торгуясь в районе 83,4 доллара за баррель. Отметим, что на предстоящей неделе инвесторы в основном будут следить за геополитической составляющей, новостным потоком и отчетами компаний в США. При этом блок статистики на предстоящей неделе достаточно скромен и здесь можно выделить лишь данные по запасам нефти и нефтепродуктов и заявкам на пособие по безработице в Штатах.
По итогам пятницы индекс Мосбиржи потерял символические 0,03%, закончив торги в районе 3 442 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания покупок, чему способствует улучшение ситуации в ценах на нефть и спрос на риск на внешних фондовых площадках. При этом, в случае активизации продажи и отступления рынка ниже минимума, установленного в третьей декаде апреля в районе 3 423 пунктов, появится сигнал на углубление коррекции – уход под данную отметку закончит формирование модели "двойная вершина", а целью ее реализации станет отметка 3 360 пунктов.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар и евро прибавляют 0,3% и 0,2%, поднявшись до 91,9 и 99 рублей соответственно, юань подтягивается на 0,1%, торгуясь в районе 12,7 рубля. В ходе сессии не ожидаем существенного смещения позиций национальной валюты относительно текущих уровней. Попытки восстановления на рынке энергоносителей могут поддержать рубль, однако вряд ли будут достаточным поводом для продолжения его укрепления. В результате, на наш взгляд, пара доллар/рубль продолжит движение в нижней половине диапазона 90 – 95 рублей. При этом на горизонте до конца мая мы не видим существенных поводов для выхода из данного коридора.
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