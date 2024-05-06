Коррекция перед ростом

Индекс Мосбиржи после достижения в апреле двухлетних максимумов в мае перешел в стадию плоской коррекции. Техническая усталость от роста, достижение важных... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T09:23+0300
2024-05-06T09:23+0300
2024-05-06T09:23+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи после достижения в апреле двухлетних максимумов в мае перешел в стадию плоской коррекции. Техническая усталость от роста, достижение важных сопротивлений, слабая отчетность "Газпрома" и дивидендные отсечки тяжеловесов, как ЛУКОЙЛа, способны временно утянуть индекс еще ниже, скажем, к 3400 п. Но летом ожидается перезапуск ралли, и индекс может взять курс на следующую цель — 3600 п. Поэтому покупки перспективных бумаг на откате выглядят интересными. Акции банков в фаворитах следующей волны роста.Да и с акциями "Газпрома" не все так очевидно — да, отчетность слабая, да, акции обновили годовой минимум у 154 руб., но в мае ожидается визит президента РФ в Китай, где может быть затронут вопрос проекта "Сила Сибири – 2", и дивиденды еще могут быть.А рубль уже отбил все потери последних двух месяцев. Доллар с апрельских эмоциональных 94,5 упал к 91,5. Все, как и ожидалось. На фоне пролонгации нормативов репатриации выручки экспортеров еще на год, а также удержания ЦБ высоких ставок, говорить о девальвации нацвалюты пока вообще нет смысла. В моменте в мае даже не исключаем спуск доллара поближе к планке 90.
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи после достижения в апреле двухлетних максимумов в мае перешел в стадию плоской коррекции. Техническая усталость от роста, достижение важных сопротивлений, слабая отчетность "Газпрома" и дивидендные отсечки тяжеловесов, как ЛУКОЙЛа, способны временно утянуть индекс еще ниже, скажем, к 3400 п. Но летом ожидается перезапуск ралли, и индекс может взять курс на следующую цель — 3600 п. Поэтому покупки перспективных бумаг на откате выглядят интересными. Акции банков в фаворитах следующей волны роста.
Да и с акциями "Газпрома" не все так очевидно — да, отчетность слабая, да, акции обновили годовой минимум у 154 руб., но в мае ожидается визит президента РФ в Китай, где может быть затронут вопрос проекта "Сила Сибири – 2", и дивиденды еще могут быть.
А рубль уже отбил все потери последних двух месяцев. Доллар с апрельских эмоциональных 94,5 упал к 91,5. Все, как и ожидалось. На фоне пролонгации нормативов репатриации выручки экспортеров еще на год, а также удержания ЦБ высоких ставок, говорить о девальвации нацвалюты пока вообще нет смысла. В моменте в мае даже не исключаем спуск доллара поближе к планке 90.
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