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ЦБ разрешил списывать полученные по бумагам выплаты со счетов типа "С"

ЦБ разрешил списывать полученные по бумагам выплаты со счетов типа "С" - 06.05.2024, ПРАЙМ

ЦБ разрешил списывать полученные по бумагам выплаты со счетов типа "С"

Банк России разрешил налоговым резидентам России списывать ранее полученные выплаты по ценным бумагам с банковских и брокерских счетов типа "С", если по этим... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T09:46+0300

2024-05-06T09:46+0300

2024-05-06T09:46+0300

россия

банк россии

ценные бумаги

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Банк России разрешил налоговым резидентам России списывать ранее полученные выплаты по ценным бумагам с банковских и брокерских счетов типа "С", если по этим ценным бумагам после 1 марта 2022 года не было операций с иностранцами из недружественных стран без согласия российских властей, говорится в решении совета директоров ЦБ РФ. "Совет директоров Банка России 26.04.2024 принял решение внести… следующие изменения… "перечисления резиденту денежных средств в размере выплат по ценным бумагам, ранее зачисленных на его банковский счет типа "С", в случае если после 1 марта 2022 года иностранные кредиторы… не являлись владельцами ценных бумаг… по которым были зачислены выплаты, или в случае если после 1 марта 2022 сделки (операции) с такими ценными бумагами были совершены в соответствии с разрешениями, предусмотренными указами президента Российской Федерации", - говорится там. Списание денежных средств с банковского счета типа "С" допускается при условии предоставления резидентом либо депозитарием, осуществившим перечисление указанных выплат на банковский счет типа "С" резидента, и кредитной организации, в которой открыт указанный счет типа "С", соответствующих сведений и письменного подтверждения этого депозитария (если оно запрошено кредитной организацией), также отмечается в документе, опубликованном на сайте регулятора. Соответствующее решение касается и брокерских счетов типа "С", следует из документа. "Перечисления денежных средств в размере выплат по ценным бумагам клиенту — резиденту, в пользу которого они были ранее зачислены на брокерский счет типа "С", в случае если после 1 марта 2022 года иностранные кредиторы… не являлись владельцами ценных бумаг… по которым были зачислены выплаты, или в случае если после 1 марта 2022 года сделки (операции) с такими ценными бумагами были совершены в соответствии с разрешениями, предусмотренными указами президента Российской Федерации", - отмечается там. Списание денежных средств с брокерского счета типа "С" допускается при условии предоставления брокеру указанным клиентом либо депозитарием, осуществившим перечисление указанных выплат, необходимых документов и сведений и письменного подтверждения этого депозитария (если оно запрошено брокером), говорится в документе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, банк россии, ценные бумаги