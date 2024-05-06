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ЦБ разрешил списывать полученные по бумагам выплаты со счетов типа "С" - 06.05.2024, ПРАЙМ
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ЦБ разрешил списывать полученные по бумагам выплаты со счетов типа "С"
ЦБ разрешил списывать полученные по бумагам выплаты со счетов типа "С" - 06.05.2024, ПРАЙМ
ЦБ разрешил списывать полученные по бумагам выплаты со счетов типа "С"
Банк России разрешил налоговым резидентам России списывать ранее полученные выплаты по ценным бумагам с банковских и брокерских счетов типа "С", если по этим... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T09:46+0300
2024-05-06T09:46+0300
россия
банк россии
ценные бумаги
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Банк России разрешил налоговым резидентам России списывать ранее полученные выплаты по ценным бумагам с банковских и брокерских счетов типа "С", если по этим ценным бумагам после 1 марта 2022 года не было операций с иностранцами из недружественных стран без согласия российских властей, говорится в решении совета директоров ЦБ РФ. "Совет директоров Банка России 26.04.2024 принял решение внести… следующие изменения… "перечисления резиденту денежных средств в размере выплат по ценным бумагам, ранее зачисленных на его банковский счет типа "С", в случае если после 1 марта 2022 года иностранные кредиторы… не являлись владельцами ценных бумаг… по которым были зачислены выплаты, или в случае если после 1 марта 2022 сделки (операции) с такими ценными бумагами были совершены в соответствии с разрешениями, предусмотренными указами президента Российской Федерации", - говорится там. Списание денежных средств с банковского счета типа "С" допускается при условии предоставления резидентом либо депозитарием, осуществившим перечисление указанных выплат на банковский счет типа "С" резидента, и кредитной организации, в которой открыт указанный счет типа "С", соответствующих сведений и письменного подтверждения этого депозитария (если оно запрошено кредитной организацией), также отмечается в документе, опубликованном на сайте регулятора. Соответствующее решение касается и брокерских счетов типа "С", следует из документа. "Перечисления денежных средств в размере выплат по ценным бумагам клиенту — резиденту, в пользу которого они были ранее зачислены на брокерский счет типа "С", в случае если после 1 марта 2022 года иностранные кредиторы… не являлись владельцами ценных бумаг… по которым были зачислены выплаты, или в случае если после 1 марта 2022 года сделки (операции) с такими ценными бумагами были совершены в соответствии с разрешениями, предусмотренными указами президента Российской Федерации", - отмечается там. Списание денежных средств с брокерского счета типа "С" допускается при условии предоставления брокеру указанным клиентом либо депозитарием, осуществившим перечисление указанных выплат, необходимых документов и сведений и письменного подтверждения этого депозитария (если оно запрошено брокером), говорится в документе.
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россия, банк россии, ценные бумаги
РОССИЯ, Банк России, ценные бумаги
09:46 06.05.2024
 
ЦБ разрешил списывать полученные по бумагам выплаты со счетов типа "С"

ЦБ: резиденты могут списывать выплаты по ценным бумагам со счетов типа "С"

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Банк России разрешил налоговым резидентам России списывать ранее полученные выплаты по ценным бумагам с банковских и брокерских счетов типа "С", если по этим ценным бумагам после 1 марта 2022 года не было операций с иностранцами из недружественных стран без согласия российских властей, говорится в решении совета директоров ЦБ РФ.
"Совет директоров Банка России 26.04.2024 принял решение внести… следующие изменения… "перечисления резиденту денежных средств в размере выплат по ценным бумагам, ранее зачисленных на его банковский счет типа "С", в случае если после 1 марта 2022 года иностранные кредиторы… не являлись владельцами ценных бумаг… по которым были зачислены выплаты, или в случае если после 1 марта 2022 сделки (операции) с такими ценными бумагами были совершены в соответствии с разрешениями, предусмотренными указами президента Российской Федерации", - говорится там.
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Списание денежных средств с банковского счета типа "С" допускается при условии предоставления резидентом либо депозитарием, осуществившим перечисление указанных выплат на банковский счет типа "С" резидента, и кредитной организации, в которой открыт указанный счет типа "С", соответствующих сведений и письменного подтверждения этого депозитария (если оно запрошено кредитной организацией), также отмечается в документе, опубликованном на сайте регулятора.
Соответствующее решение касается и брокерских счетов типа "С", следует из документа.
"Перечисления денежных средств в размере выплат по ценным бумагам клиенту — резиденту, в пользу которого они были ранее зачислены на брокерский счет типа "С", в случае если после 1 марта 2022 года иностранные кредиторы… не являлись владельцами ценных бумаг… по которым были зачислены выплаты, или в случае если после 1 марта 2022 года сделки (операции) с такими ценными бумагами были совершены в соответствии с разрешениями, предусмотренными указами президента Российской Федерации", - отмечается там.
Списание денежных средств с брокерского счета типа "С" допускается при условии предоставления брокеру указанным клиентом либо депозитарием, осуществившим перечисление указанных выплат, необходимых документов и сведений и письменного подтверждения этого депозитария (если оно запрошено брокером), говорится в документе.
 
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