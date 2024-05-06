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Число погибших при атаке дронов ВСУ под Белгородом достигло семи
Число погибших при атаке дронов ВСУ под Белгородом достигло семи - 06.05.2024, ПРАЙМ
Число погибших при атаке дронов ВСУ под Белгородом достигло семи
В результате атаки украинских беспилотников по территории Белгородской области погибло семь человек, заявили агентству РИА Новости в пресс-службе компании... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T11:02+0300
2024-05-06T11:02+0300
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БЕЛГОРОД, 6 мая - ПРАЙМ. В результате атаки украинских беспилотников по территории Белгородской области погибло семь человек, заявили агентству РИА Новости в пресс-службе компании "Агро-Белогорье"."В настоящий момент имеется информация о семи погибших сотрудниках Грайворонского и Борисовского свинокомплексов. 15 работников получили ранения различной степени тяжести. Информация по погибшим и раненым будет уточняться", — говорится в сообщении компании.В пресс-службе добавили, что родственники погибших получат выплаты в размере миллион рублей, пострадавшие - 250-500 тысяч рублей.Отмечается, что ранее украинские беспилотники атаковали автомобили, которые перевозили сотрудников компании "Агро-Белогорье". Шесть человек погибли на месте, а еще 35 получили ранения, включая двух детей.Следственный комитет России сообщал, что будет расследовать нападение Вооруженных сил Украины на Белгородскую область.
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Происшествия, РОССИЯ, БЕЛГОРОД, Новости
Число погибших при атаке дронов ВСУ под Белгородом достигло семи
Число погибших при атаке дронов ВСУ по машинам под Белгородом достигло семи
БЕЛГОРОД, 6 мая - ПРАЙМ. В результате атаки украинских беспилотников по территории Белгородской области погибло семь человек, заявили агентству РИА Новости в пресс-службе компании "Агро-Белогорье".
"В настоящий момент имеется информация о семи погибших сотрудниках Грайворонского и Борисовского свинокомплексов. 15 работников получили ранения различной степени тяжести. Информация по погибшим и раненым будет уточняться", — говорится в сообщении компании.
В пресс-службе добавили, что родственники погибших получат выплаты в размере миллион рублей, пострадавшие - 250-500 тысяч рублей.
Отмечается, что ранее украинские беспилотники атаковали автомобили, которые перевозили сотрудников компании "Агро-Белогорье". Шесть человек погибли на месте, а еще 35 получили ранения, включая двух детей.
Следственный комитет России сообщал, что будет расследовать нападение Вооруженных сил Украины на Белгородскую область.
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