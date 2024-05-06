https://1prime.ru/20240506/belgorod-847934548.html

Число погибших при атаке дронов ВСУ под Белгородом достигло семи

Число погибших при атаке дронов ВСУ под Белгородом достигло семи - 06.05.2024, ПРАЙМ

Число погибших при атаке дронов ВСУ под Белгородом достигло семи

В результате атаки украинских беспилотников по территории Белгородской области погибло семь человек, заявили агентству РИА Новости в пресс-службе компании... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T11:02+0300

2024-05-06T11:02+0300

2024-05-06T11:12+0300

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БЕЛГОРОД, 6 мая - ПРАЙМ. В результате атаки украинских беспилотников по территории Белгородской области погибло семь человек, заявили агентству РИА Новости в пресс-службе компании "Агро-Белогорье"."В настоящий момент имеется информация о семи погибших сотрудниках Грайворонского и Борисовского свинокомплексов. 15 работников получили ранения различной степени тяжести. Информация по погибшим и раненым будет уточняться", — говорится в сообщении компании.В пресс-службе добавили, что родственники погибших получат выплаты в размере миллион рублей, пострадавшие - 250-500 тысяч рублей.Отмечается, что ранее украинские беспилотники атаковали автомобили, которые перевозили сотрудников компании "Агро-Белогорье". Шесть человек погибли на месте, а еще 35 получили ранения, включая двух детей.Следственный комитет России сообщал, что будет расследовать нападение Вооруженных сил Украины на Белгородскую область.

https://1prime.ru/20240329/belgorod-846863104.html

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