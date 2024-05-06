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Денежная масса России выросла в апреле почти на четыре процента

Денежная масса России выросла в апреле почти на четыре процента - 06.05.2024, ПРАЙМ

Денежная масса России выросла в апреле почти на четыре процента

Объем денежной массы, согласно предварительной оценке, в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в апреле увеличился на 3,8%, следует из данных... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T19:30+0300

2024-05-06T19:30+0300

2024-05-06T19:30+0300

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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Объем денежной массы, согласно предварительной оценке, в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в апреле увеличился на 3,8%, следует из данных ЦБ РФ. Показатель на 1 мая составил 103,3 триллиона рублей против 99,6 триллиона на 1 апреля 2024 года. Таким образом, объем денежной массы за месяц вырос на 3,7 триллиона рублей.Ранее Банк России заявил о рекордном приросте рублевых депозитов: годовой темп прироста в апреле 2024 года достиг 43% (в марте — 41,3%)Ранее ЦБ сообщил о сокращении международных резервов РФ с 19 апреля до конца месяца на 6,4 миллиарда долларов, или на 1,1%, и составили 596,8 миллиарда долларов.

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россия, рубль, денежная масса