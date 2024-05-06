Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
При заключении договоров с НПФ отныне можно применять период охлаждения - 06.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240506/dogovor-847927571.html
При заключении договоров с НПФ отныне можно применять период охлаждения
При заключении договоров с НПФ отныне можно применять период охлаждения - 06.05.2024, ПРАЙМ
При заключении договоров с НПФ отныне можно применять период охлаждения
Россияне отныне вправе применит период охлаждения при заключении договоров о негосударственном пенсионном обеспечении (НПО) и в течение двухнедельного срока... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T05:26+0300
2024-05-06T05:26+0300
экономика
нпф
пенсии
https://cdnn.1prime.ru/img/84108/83/841088324_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_65be716c9f81d48e9f61c0b224b2f33d.jpg
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Россияне отныне вправе применит период охлаждения при заключении договоров о негосударственном пенсионном обеспечении (НПО) и в течение двухнедельного срока решить расторгнуть договор, который оформлен с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) посредством агента, свидетельствуют материалы ЦБ. С 6 мая вступает в силу утвержденная Банком России обновленная редакция базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, которые оказываются членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих НПФ. Стандарт вводит период охлаждения при заключении таких договоров. Клиент имеет право в течение 14 дней расторгнуть договор, который оформлен с НПФ через агента. Ранее только некоторые негосударственные фонды на добровольной основе применяли такие практики. Также расширяется список данных в ключевом информационном документе (КИД), который фонд предоставляет клиентам перед заключением договора. Это прежде всего связано с введением госстрахования добровольных пенсионных накоплений. В КИД отныне должен быть раздел, который посвящен системе гарантирования на случай аннулирования лицензии или банкротства НПФ, где указан размер возмещения и порядок выплат. По закону НПФ должен обеспечить безубыточность инвестиций. В КИД будет прописана обязанность фонда отражать на пенсионном счете НПО итоги инвестирования средств клиента. Если НПФ понес убытки, то он обязан на эту величину восполнить пенсионный счет клиента. Кроме того, не вправе уменьшить размер негосударственной пенсии и продолжительность ее выплаты в случае отрицательного итога при размещении пенсионных резервов.
https://1prime.ru/20240416/pensii-847426330.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84108/83/841088324_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_cb36e3a6d09e4a311cb90fca1e489e2e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нпф, пенсии
Экономика, НПФ, Пенсии
05:26 06.05.2024
 
При заключении договоров с НПФ отныне можно применять период охлаждения

Граждане РФ теперь могут использовать период охлаждения при заключении договоров с НПФ

© Фотобанк Московской области Удостоверение Ветерана Труда
Удостоверение Ветерана Труда
© Фотобанк Московской области
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Россияне отныне вправе применит период охлаждения при заключении договоров о негосударственном пенсионном обеспечении (НПО) и в течение двухнедельного срока решить расторгнуть договор, который оформлен с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) посредством агента, свидетельствуют материалы ЦБ.
С 6 мая вступает в силу утвержденная Банком России обновленная редакция базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, которые оказываются членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих НПФ.
Стандарт вводит период охлаждения при заключении таких договоров. Клиент имеет право в течение 14 дней расторгнуть договор, который оформлен с НПФ через агента. Ранее только некоторые негосударственные фонды на добровольной основе применяли такие практики.
Здание Банка России - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
ЦБ сообщил среднюю доходность пенсионных накоплений НПФ за 2023 год
16 апреля, 14:13
Также расширяется список данных в ключевом информационном документе (КИД), который фонд предоставляет клиентам перед заключением договора. Это прежде всего связано с введением госстрахования добровольных пенсионных накоплений. В КИД отныне должен быть раздел, который посвящен системе гарантирования на случай аннулирования лицензии или банкротства НПФ, где указан размер возмещения и порядок выплат.
По закону НПФ должен обеспечить безубыточность инвестиций. В КИД будет прописана обязанность фонда отражать на пенсионном счете НПО итоги инвестирования средств клиента. Если НПФ понес убытки, то он обязан на эту величину восполнить пенсионный счет клиента. Кроме того, не вправе уменьшить размер негосударственной пенсии и продолжительность ее выплаты в случае отрицательного итога при размещении пенсионных резервов.
 
ЭкономикаНПФПенсии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала