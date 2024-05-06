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При заключении договоров с НПФ отныне можно применять период охлаждения

При заключении договоров с НПФ отныне можно применять период охлаждения - 06.05.2024, ПРАЙМ

При заключении договоров с НПФ отныне можно применять период охлаждения

Россияне отныне вправе применит период охлаждения при заключении договоров о негосударственном пенсионном обеспечении (НПО) и в течение двухнедельного срока... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T05:26+0300

2024-05-06T05:26+0300

2024-05-06T05:26+0300

экономика

нпф

пенсии

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Россияне отныне вправе применит период охлаждения при заключении договоров о негосударственном пенсионном обеспечении (НПО) и в течение двухнедельного срока решить расторгнуть договор, который оформлен с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) посредством агента, свидетельствуют материалы ЦБ. С 6 мая вступает в силу утвержденная Банком России обновленная редакция базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, которые оказываются членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих НПФ. Стандарт вводит период охлаждения при заключении таких договоров. Клиент имеет право в течение 14 дней расторгнуть договор, который оформлен с НПФ через агента. Ранее только некоторые негосударственные фонды на добровольной основе применяли такие практики. Также расширяется список данных в ключевом информационном документе (КИД), который фонд предоставляет клиентам перед заключением договора. Это прежде всего связано с введением госстрахования добровольных пенсионных накоплений. В КИД отныне должен быть раздел, который посвящен системе гарантирования на случай аннулирования лицензии или банкротства НПФ, где указан размер возмещения и порядок выплат. По закону НПФ должен обеспечить безубыточность инвестиций. В КИД будет прописана обязанность фонда отражать на пенсионном счете НПО итоги инвестирования средств клиента. Если НПФ понес убытки, то он обязан на эту величину восполнить пенсионный счет клиента. Кроме того, не вправе уменьшить размер негосударственной пенсии и продолжительность ее выплаты в случае отрицательного итога при размещении пенсионных резервов.

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нпф, пенсии