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В России стали активнее взыскивать мелкие долги

В России стали активнее взыскивать мелкие долги - 06.05.2024, ПРАЙМ

В России стали активнее взыскивать мелкие долги

Число закрытых исков о взыскании долгов по кредитам и займам на сумму до 50 тысяч рублей в 2023 году практически утроилось, сообщает издание "Ведомости" со... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T13:02+0300

2024-05-06T13:02+0300

2024-05-06T13:27+0300

россия

займы

микрозаймы

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Число закрытых исков о взыскании долгов по кредитам и займам на сумму до 50 тысяч рублей в 2023 году практически утроилось, сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на материалы Верховного суда.Так, отмечается, что количество взысканий по мелким долгам выросло на 29% в прошлом году, в то время как количество исков по ним возросло до 75%. Издание отмечает, что всего за год суды закрыли более 13,5 миллиона исков о взыскании средств. Соообщается, что число взысканий мелких долгов продолжает расти на протяжении последних восьми лет. С 2016 года их количество выросло почти в девять раз — с 1,15 до 1,15 миллиона. Среди всех закрытых дел о взыскании долгов их доля увеличилась с 35% до 75%. Согласно материалу газеты, подобная динамика объясняется стабильным ростом портфеля микрозаймов, что провоцирует увеличение портфеля просрочки на поздних стадиях, о чем рассказала директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Елена Дорофеева. По ее словам, на фоне ужесточения требований регулятора в части макропруденциальных лимитов (МПЛ) банки и МФО стали активнее выдавать кредитные карты с лимитом до 100 тысяч рублей, а крупные кредиты смогли получить только самые платежеспособные клиенты.В свою очередь в Банке России рассказали, что в прошлом году число мелких займов у граждан увеличилось на 22%, портфедь же подобных кредитов вырос до 443 миллиардов рублей.

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россия, займы, микрозаймы