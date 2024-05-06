https://1prime.ru/20240506/evrosoyuz-847943026.html

В ЕС отреагировали на объявление Россией ракетных учений с ядерным оружием

В ЕС отреагировали на объявление Россией ракетных учений с ядерным оружием - 06.05.2024, ПРАЙМ

В ЕС отреагировали на объявление Россией ракетных учений с ядерным оружием

Евросоюз призвал Россию "остановить эскалацию" после объявления учений для отработки применения тактического ядерного оружия. Об этом сообщил официальный... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T14:17+0300

2024-05-06T14:17+0300

2024-05-06T14:26+0300

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БРЮССЕЛЬ, 6 мая - ПРАЙМ. Евросоюз призвал Россию "остановить эскалацию" после объявления учений для отработки применения тактического ядерного оружия. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы Петер Стано."Мы призываем Россию прекратить эскалацию, безответственную риторику и безответственное поведение", — заявил он.Ранее сообщалось, что Генеральный штаб начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и военно-морскими силами по указанию Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина.Целью учений является повышение готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач. Во время учений будут отрабатываться вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, которое используется на поле боя для решения тактических задач.Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев также связал проведение учений с поведением и заявлениями западных лидеров, которые отражают деградацию правящего класса на Западе.

https://1prime.ru/20240506/nsyao-847933032.html

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ес, россия, новости, ядерное оружие