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В Финляндии призвали готовиться к кризису из-за "угрозы" России

В Финляндии призвали готовиться к кризису из-за "угрозы" России - 06.05.2024, ПРАЙМ

В Финляндии призвали готовиться к кризису из-за "угрозы" России

Финляндии нужно учитывать "растущую агрессию России", которая уже нарастила производство вооржуния в десять раз, и в этой связи готовиться к "затяжному... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T10:05+0300

2024-05-06T10:05+0300

2024-05-06T10:26+0300

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Финляндии нужно учитывать "растущую агрессию России", которая уже нарастила производство вооржуния в десять раз, и в этой связи готовиться к "затяжному кризису", поделился своим мнением замначальника штаба по вооружению и логистике финских сил обороны генерал-лейтенант Микко Хейсканен.Ранее издание Financial Times со ссылкой на его слова писало, что Финляндия начала постепенно наращивать темпы производства боеприпасов после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Сообщалось, что н данный момент страна производит примерно в десять раз больше снарядов, чем всего пять лет назад."Мы не находимся в состоянии военной экономики", - рассказал генерал-лейтенант.Кроме того, он рассказал, что страна "находится лишь на третьей ступени из девяти на лестнице эскалации". По его словам, хоть государство и увеличило производство боеприпасов, заводы по-прежнему не работают на круглосуточно.Также Хейсканен подчекрнул, что Финляндия ранее проверила более тысячи соглашений, которые есть у нее с частными компаниями по производству оборудования или предоставлении услуг в военное время. По его словам, власти государства активно проверяют планы и готовность стратегических партнеров.Западные СМИ не раз писали о потенциальном вооруженном столкновении НАТО с Россией, однако в Кремле неоднократно повторяли, что страна не намерена нападать на Североатлантический альянс.

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россия, финляндия, украина, сво