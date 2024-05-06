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В Тамбове задержали россиянина, пытавшегося подорвать здания судов
В Тамбове задержали россиянина, пытавшегося подорвать здания судов - 06.05.2024, ПРАЙМ
В Тамбове задержали россиянина, пытавшегося подорвать здания судов
ФСБ задержала россиянина, который по указанию украинских спецслужб пытался подорвать здания двух судов в Тамбове, следует из сообщения ведомства. | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T09:59+0300
2024-05-06T09:59+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. ФСБ задержала россиянина, который по указанию украинских спецслужб пытался подорвать здания двух судов в Тамбове, следует из сообщения ведомства."ФСБ РФ совместно с сотрудниками РЖД в городе Тамбове пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 1980 года рождения, осуществлявшего подготовку подрыва самодельных взрывных устройств у зданий Тамбовского областного и арбитражного судов по указанию украинских спецслужб", — отметили в ведомстве.Отмечается, что сотрудники РЖД заметили подозрительного мужчину, который закладывал неизвестные предметы в строительный мусор. Он был задержан прибывшим нарядом охраны, а под мусором обнаружены два самодельных взрывных устройства, которые были обезврежены взрывотехниками.Задержанный при допросе рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами через интернет-ресурсы и получил задание произвести диверсионно-террористические акты в отношении двух арбитражного и областного судов в Тамбове.Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 по статье УК РФ, и задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, заключили в ведомстве.
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Происшествия, РОССИЯ, ФСБ, Новости
В Тамбове задержали россиянина, пытавшегося подорвать здания судов
ФСБ задержала россиянина, пытавшегося подорвать здания двух судов в Тамбове
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. ФСБ задержала россиянина, который по указанию украинских спецслужб пытался подорвать здания двух судов в Тамбове, следует из сообщения ведомства.
"ФСБ РФ совместно с сотрудниками РЖД в городе Тамбове пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 1980 года рождения, осуществлявшего подготовку подрыва самодельных взрывных устройств у зданий Тамбовского областного и арбитражного судов по указанию украинских спецслужб", — отметили в ведомстве.
Отмечается, что сотрудники РЖД заметили подозрительного мужчину, который закладывал неизвестные предметы в строительный мусор. Он был задержан прибывшим нарядом охраны, а под мусором обнаружены два самодельных взрывных устройства, которые были обезврежены взрывотехниками.
Задержанный при допросе рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами через интернет-ресурсы и получил задание произвести диверсионно-террористические акты в отношении двух арбитражного и областного судов в Тамбове.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 по статье УК РФ, и задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, заключили в ведомстве.
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