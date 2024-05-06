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ФТС назвала объем незаконно перемещенных гражданами наличных в I квартале
ФТС назвала объем незаконно перемещенных гражданами наличных в I квартале - 06.05.2024, ПРАЙМ
ФТС назвала объем незаконно перемещенных гражданами наличных в I квартале
Федеральная таможенная служба (ФТС) России за январь-март 2024 года выявила незаконное перемещение гражданами наличных на сумму, эквивалентную 518 миллионам... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T12:42+0300
2024-05-06T12:42+0300
2024-05-06T12:42+0300
россия
фтс
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России за январь-март 2024 года выявила незаконное перемещение гражданами наличных на сумму, эквивалентную 518 миллионам рублей, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении ведомства. "ФТС России в I квартале 2024 года выявила 2 747 фактов незаконного перемещения гражданами наличных на сумму 518 миллионов в рублевом эквиваленте. Это на 10% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года", - говорится в сообщении. "В основном контрабандой пытались провезти доллары, евро и российские рубли. Наиболее популярными странами стали Турция, ОАЭ и Азербайджан", - добавили в ФТС. Отмечается, что всего таможенниками возбуждено 21 уголовное дело, 13 из которых – по фактам незаконного вывоза. Также возбуждено 2 726 дел об административных правонарушениях за недекларирование или недостоверное декларирование денежных средств. Из них 1 626 дел связаны с вывозом иностранной валюты, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов. Ведомство напоминает, что обязательному письменному декларированию подлежат наличные денежные средства, превышающие эквивалент в 10 тысяч долларов при их перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС). При единовременном перемещении одним физлицом валюты на сумму свыше 100 тысяч долларов к пассажирской таможенной декларации потребуется приложить документы, подтверждающие происхождение денежных средств. "Данные правила распространяются как на ввоз, так и на вывоз наличных. Однако со 2 марта 2022 года действовавшие правила дополнились указом президента РФ № 81 ("О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ" - ред.), по которому временно запрещен вывоз из Российской Федерации иностранной валюты наличными на сумму свыше эквивалента 10 тысяч долларов. Письменное таможенное декларирование наличных денежных средств не предполагает взыскание каких-либо пошлин и налогов с указанной суммы", - указали в ФТС.
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россия, фтс
ФТС назвала объем незаконно перемещенных гражданами наличных в I квартале
ФТС в I квартале выявила на 10% больше незаконно перемещенных гражданами наличных
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России за январь-март 2024 года выявила незаконное перемещение гражданами наличных на сумму, эквивалентную 518 миллионам рублей, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении ведомства.
"ФТС России в I квартале 2024 года выявила 2 747 фактов незаконного перемещения гражданами наличных на сумму 518 миллионов в рублевом эквиваленте. Это на 10% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года", - говорится в сообщении.
"В основном контрабандой пытались провезти доллары, евро и российские рубли. Наиболее популярными странами стали Турция, ОАЭ и Азербайджан", - добавили в ФТС.
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Отмечается, что всего таможенниками возбуждено 21 уголовное дело, 13 из которых – по фактам незаконного вывоза. Также возбуждено 2 726 дел об административных правонарушениях за недекларирование или недостоверное декларирование денежных средств. Из них 1 626 дел связаны с вывозом иностранной валюты, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов.
Ведомство напоминает, что обязательному письменному декларированию подлежат наличные денежные средства, превышающие эквивалент в 10 тысяч долларов при их перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС). При единовременном перемещении одним физлицом валюты на сумму свыше 100 тысяч долларов к пассажирской таможенной декларации потребуется приложить документы, подтверждающие происхождение денежных средств.
"Данные правила распространяются как на ввоз, так и на вывоз наличных. Однако со 2 марта 2022 года действовавшие правила дополнились указом президента РФ № 81 ("О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ" - ред.), по которому временно запрещен вывоз из Российской Федерации иностранной валюты наличными на сумму свыше эквивалента 10 тысяч долларов. Письменное таможенное декларирование наличных денежных средств не предполагает взыскание каких-либо пошлин и налогов с указанной суммы", - указали в ФТС.