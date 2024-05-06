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МИД ФРГ отозвал для консультации посла из России из-за вероятных кибератак - 06.05.2024, ПРАЙМ
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МИД ФРГ отозвал для консультации посла из России из-за вероятных кибератак
МИД ФРГ отозвал для консультации посла из России из-за вероятных кибератак - 06.05.2024, ПРАЙМ
МИД ФРГ отозвал для консультации посла из России из-за вероятных кибератак
МИД Германии отозвал своего посла из России для проведения консультаций в Берлине из-за предполагаемых кибератак. Об этом сообщила представитель дипведомства... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T14:03+0300
2024-05-06T14:05+0300
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БЕРЛИН, 6 мая - ПРАЙМ. МИД Германии отозвал своего посла из России для проведения консультаций в Берлине из-за предполагаемых кибератак. Об этом сообщила представитель дипведомства Катрин Дешауэр."Было принято решение отозвать посла графа Ламбсдорффа для консультаций в Берлин", — сказала она.Причиной отзыва послужили обвинения в адрес России в совершении кибератак. На сайте МИД был опубликован доклад, в котором утверждается, что группа хакеров АРТ28 использовала уязвимость в системе безопасности Microsoft Outlook и скомпрометировала учетные записи электронной почты Социал-демократической партии Германии.Авторы доклада ссылаются на "достоверную информацию, полученную от разведывательных служб", и делают вывод, что группу АРТ28 можно связать с Россией.Ранее Госдепартамент США также приписал группе APT28 серию хакерских атак в Европе, которая, по их утверждению, имела связь с российскими спецслужбами. Целью этих атак были Германия, Чехия, Литва, Польша, Словакия и Швеция.Дешауэр добавила, что посол проведет неделю в Берлине, после чего вернется в Россию.
https://1prime.ru/20240503/kiberataka-847892561.html
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россия, германия, посол, новости
Политика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, посол, Новости
14:03 06.05.2024 (обновлено: 14:05 06.05.2024)
 
МИД ФРГ отозвал для консультации посла из России из-за вероятных кибератак

МИД ФРГ отозвал для консультации посла из России из-за предполагаемых кибератак

© Unsplash/Samuel HaggerРейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия
© Unsplash/Samuel Hagger
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БЕРЛИН, 6 мая - ПРАЙМ. МИД Германии отозвал своего посла из России для проведения консультаций в Берлине из-за предполагаемых кибератак. Об этом сообщила представитель дипведомства Катрин Дешауэр.
"Было принято решение отозвать посла графа Ламбсдорффа для консультаций в Берлин", — сказала она.
Причиной отзыва послужили обвинения в адрес России в совершении кибератак. На сайте МИД был опубликован доклад, в котором утверждается, что группа хакеров АРТ28 использовала уязвимость в системе безопасности Microsoft Outlook и скомпрометировала учетные записи электронной почты Социал-демократической партии Германии.
Авторы доклада ссылаются на "достоверную информацию, полученную от разведывательных служб", и делают вывод, что группу АРТ28 можно связать с Россией.
Ранее Госдепартамент США также приписал группе APT28 серию хакерских атак в Европе, которая, по их утверждению, имела связь с российскими спецслужбами. Целью этих атак были Германия, Чехия, Литва, Польша, Словакия и Швеция.
Дешауэр добавила, что посол проведет неделю в Берлине, после чего вернется в Россию.
%Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
МИД Германии вызвал российского дипломата из-за возможной кибератаки
3 мая, 13:43
 
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