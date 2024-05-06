https://1prime.ru/20240506/germaniya-847955122.html

Тысячи военных ФРГ готовы отправиться на помощь союзникам, заявил Шольц

Тысячи военных ФРГ готовы отправиться на помощь союзникам, заявил Шольц - 06.05.2024, ПРАЙМ

Тысячи военных ФРГ готовы отправиться на помощь союзникам, заявил Шольц

Свыше 30 тысяч немецких военнослужащих готовы отправиться на помощь союзникам в случае чрезвычайной ситуации, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T20:55+0300

2024-05-06T20:55+0300

2024-05-06T20:55+0300

политика

германия

военные

олаф шольц

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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Свыше 30 тысяч немецких военнослужащих готовы отправиться на помощь союзникам в случае чрезвычайной ситуации, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. "Около 35 тысяч немецких военнослужащих готовы оперативно оказать содействие нашим союзникам в случае чрезвычайной ситуации", — приводит пресс-служба слова Шольца. Как сообщает пресс-служба правительства Германии, в ходе встречи с главами правительств стран Прибалтики в Латвии Шольц заявил, что ВС Германии будут ориентированы на защиту северо-восточной и центральной Европы. Ранее глава Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что нидерландские военные останутся в Литве еще на два года в рамках программы НАТО для "сдерживания России".В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://1prime.ru/20240506/nato-847951194.html

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германия, военные, олаф шольц