https://1prime.ru/20240506/germaniya-847955714.html

Глава МО Германии вновь заявил о возможной атаке РФ на НАТО

Глава МО Германии вновь заявил о возможной атаке РФ на НАТО - 06.05.2024, ПРАЙМ

Глава МО Германии вновь заявил о возможной атаке РФ на НАТО

Министр обороны Германии Борис Писториус вновь заявил о том, что Россия в состоянии будет атаковать страны НАТО через пять-восемь лет, сославшись на... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T21:53+0300

2024-05-06T21:53+0300

2024-05-06T21:53+0300

политика

россия

нато

германия

борис писториус

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846224452_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_62475183bcb9be6c68f8d14561959fb9.jpg

МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Министр обороны Германии Борис Писториус вновь заявил о том, что Россия в состоянии будет атаковать страны НАТО через пять-восемь лет, сославшись на предупреждения "военных экспертов". "Наши военные эксперты говорят нам, что Россия теоретически сможет атаковать территорию НАТО через пять-восемь лет. Независимо от того, пойдет ли Москва на такой риск или нет, мы должны быть готовы ко всему", — заявил Писториус японскому агентству Киодо. При этом он заверил, что цель Берлина якобы заключается в сдерживании. Писториус не в первый раз высказывает подобные прогнозы. Еще в декабре 2022 года он говорил о пяти-восьми годах на восстановление боеспособности Европы в контексте конфликта НАТО и РФ из-за Украины. В январе этого года он признал, что не видит угрозы со стороны России, но сослался на "экспертов", что через пять-восемь лет возможен "иной сценарий". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда отметил, что в Германии вспомнили байку о русском медведе, чтобы отвлечь население от экономических и социальных проблем.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://1prime.ru/20240506/germaniya-847955122.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нато, германия, борис писториус