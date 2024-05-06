https://1prime.ru/20240506/germaniya-847955714.html
Глава МО Германии вновь заявил о возможной атаке РФ на НАТО
Глава МО Германии вновь заявил о возможной атаке РФ на НАТО - 06.05.2024, ПРАЙМ
Глава МО Германии вновь заявил о возможной атаке РФ на НАТО
Министр обороны Германии Борис Писториус вновь заявил о том, что Россия в состоянии будет атаковать страны НАТО через пять-восемь лет, сославшись на... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T21:53+0300
2024-05-06T21:53+0300
2024-05-06T21:53+0300
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Министр обороны Германии Борис Писториус вновь заявил о том, что Россия в состоянии будет атаковать страны НАТО через пять-восемь лет, сославшись на предупреждения "военных экспертов". "Наши военные эксперты говорят нам, что Россия теоретически сможет атаковать территорию НАТО через пять-восемь лет. Независимо от того, пойдет ли Москва на такой риск или нет, мы должны быть готовы ко всему", — заявил Писториус японскому агентству Киодо. При этом он заверил, что цель Берлина якобы заключается в сдерживании. Писториус не в первый раз высказывает подобные прогнозы. Еще в декабре 2022 года он говорил о пяти-восьми годах на восстановление боеспособности Европы в контексте конфликта НАТО и РФ из-за Украины. В январе этого года он признал, что не видит угрозы со стороны России, но сослался на "экспертов", что через пять-восемь лет возможен "иной сценарий". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда отметил, что в Германии вспомнили байку о русском медведе, чтобы отвлечь население от экономических и социальных проблем.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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россия, нато, германия, борис писториус
Политика, РОССИЯ, НАТО, ГЕРМАНИЯ, Борис Писториус
Глава МО Германии вновь заявил о возможной атаке РФ на НАТО
Глава МО ФРГ Писториус вновь заявил о возможной атаке РФ на НАТО через 5-7 лет
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Министр обороны Германии Борис Писториус вновь заявил о том, что Россия в состоянии будет атаковать страны НАТО через пять-восемь лет, сославшись на предупреждения "военных экспертов".
"Наши военные эксперты говорят нам, что Россия теоретически сможет атаковать территорию НАТО через пять-восемь лет. Независимо от того, пойдет ли Москва на такой риск или нет, мы должны быть готовы ко всему", — заявил Писториус японскому агентству Киодо.
При этом он заверил, что цель Берлина якобы заключается в сдерживании.
Писториус не в первый раз высказывает подобные прогнозы. Еще в декабре 2022 года он говорил о пяти-восьми годах на восстановление боеспособности Европы в контексте конфликта НАТО и РФ из-за Украины. В январе этого года он признал, что не видит угрозы со стороны России, но сослался на "экспертов", что через пять-восемь лет возможен "иной сценарий".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда отметил, что в Германии вспомнили байку о русском медведе, чтобы отвлечь население от экономических и социальных проблем.
Тысячи военных ФРГ готовы отправиться на помощь союзникам, заявил Шольц
В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.