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ГД приняла поправки, запрещающие иноагентам участвовать в выборах
ГД приняла поправки, запрещающие иноагентам участвовать в выборах - 06.05.2024, ПРАЙМ
ГД приняла поправки, запрещающие иноагентам участвовать в выборах
Государственная Дума приняла законопроект и поправки, запрещающие лицам со статусом иностранного агента участвовать в выборах всех уровней, следует из текста... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T13:00+0300
2024-05-06T13:00+0300
2024-05-06T13:04+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума приняла законопроект и поправки, запрещающие лицам со статусом иностранного агента участвовать в выборах всех уровней, следует из текста поправок."При проведении выборов... кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, прекратить статус иностранного агента",— говорится в тексте поправок.Это правило распространяется на выборы в федеральные и региональные органы власти, органы власти субъектов федерации и местное самоуправление.Кроме того, полномочия иностранных агентов в органах власти прекратятся через 180 дней после вступления закона в силу, если они не будут исключены из соответствующего реестра.Полномочия депутатов и губернаторов со статусом иноагентов также будут прекращены досрочно. Кроме того, иностранные агенты не смогут быть наблюдателями и уполномоченными представителями кандидатов на выборах.Законопроект также предлагает исключать кандидатов-одномандатников из списка кандидатов в случае обнаружения опечаток в представленных документах для регистрации.
https://1prime.ru/20240503/inoagent-847895433.html
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Политика, РОССИЯ, Госдума, иноагенты, Новости
ГД приняла поправки, запрещающие иноагентам участвовать в выборах
ГД приняла поправки, которые запрещают иноагентам принимать участие в выборах
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума приняла законопроект и поправки, запрещающие лицам со статусом иностранного агента участвовать в выборах всех уровней, следует из текста поправок.
"При проведении выборов... кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, прекратить статус иностранного агента",— говорится в тексте поправок.
Это правило распространяется на выборы в федеральные и региональные органы власти, органы власти субъектов федерации и местное самоуправление.
Кроме того, полномочия иностранных агентов в органах власти прекратятся через 180 дней после вступления закона в силу, если они не будут исключены из соответствующего реестра.
Полномочия депутатов и губернаторов со статусом иноагентов также будут прекращены досрочно. Кроме того, иностранные агенты не смогут быть наблюдателями и уполномоченными представителями кандидатов на выборах.
Законопроект также предлагает исключать кандидатов-одномандатников из списка кандидатов в случае обнаружения опечаток в представленных документах для регистрации.
Комитет Думы одобрил запрет для иноагентов на участие в выборах