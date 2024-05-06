https://1prime.ru/20240506/gosduma-847939940.html

ГД приняла поправки, запрещающие иноагентам участвовать в выборах

ГД приняла поправки, запрещающие иноагентам участвовать в выборах - 06.05.2024, ПРАЙМ

ГД приняла поправки, запрещающие иноагентам участвовать в выборах

Государственная Дума приняла законопроект и поправки, запрещающие лицам со статусом иностранного агента участвовать в выборах всех уровней, следует из текста... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T13:00+0300

2024-05-06T13:00+0300

2024-05-06T13:04+0300

политика

россия

госдума

иноагенты

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84016/98/840169828_0:19:3572:2028_1920x0_80_0_0_0a5527570c650314c240b979861eff9c.jpg

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума приняла законопроект и поправки, запрещающие лицам со статусом иностранного агента участвовать в выборах всех уровней, следует из текста поправок."При проведении выборов... кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, прекратить статус иностранного агента",— говорится в тексте поправок.Это правило распространяется на выборы в федеральные и региональные органы власти, органы власти субъектов федерации и местное самоуправление.Кроме того, полномочия иностранных агентов в органах власти прекратятся через 180 дней после вступления закона в силу, если они не будут исключены из соответствующего реестра.Полномочия депутатов и губернаторов со статусом иноагентов также будут прекращены досрочно. Кроме того, иностранные агенты не смогут быть наблюдателями и уполномоченными представителями кандидатов на выборах.Законопроект также предлагает исключать кандидатов-одномандатников из списка кандидатов в случае обнаружения опечаток в представленных документах для регистрации.

https://1prime.ru/20240503/inoagent-847895433.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума, иноагенты, новости