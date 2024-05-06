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Госдума повысила порог для возбуждения дела о банкротстве юрлица

Госдума повысила порог для возбуждения дела о банкротстве юрлица - 06.05.2024, ПРАЙМ

Госдума повысила порог для возбуждения дела о банкротстве юрлица

Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект о повышении минимальной суммы требований кредиторов, при достижении которой может быть возбуждено дело о | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T13:22+0300

2024-05-06T13:22+0300

2024-05-06T13:22+0300

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект о повышении минимальной суммы требований кредиторов, при достижении которой может быть возбуждено дело о банкротстве юрлица, до 2 миллионов рублей. В настоящее время пороговое значение для банкротства юрлиц составляет 300 тысяч рублей. Верховным суд (ВС) РФ ранее обращал внимание, что это меньше суммы, необходимой для возбуждения дел о банкротстве граждан (500 тысяч рублей), экономическая деятельность которых, как правило, менее масштабна. Закон повышает пороговое значение для юрлиц до 2 миллионов рублей, с учетом накопленного уровня инфляции. Согласно пояснительной записке, это позволит восстановить утраченную логику законодательного регулирования, вернув экономически обоснованную дифференциацию порогового значения для различных категорий должников. Кроме того, минимальная сумма требований кредиторов, при достижении которой может быть возбуждено дело о банкротстве сельскохозяйственной организации, увеличивается с 500 тысяч до 3 миллионов рублей; стратегического предприятия или субъекта естественной монополии - с 1 миллиона также до 3 миллионов рублей. ВС также отмечал, что действующее законодательство предполагает три режима обжалования определений, выносимых арбитражными судами в рамках дел о банкротстве, что создает значительные сложности для участников процесса и судей арбитражных судов. Закон устанавливает единый - месячный - срок на апелляционное обжалование всех определений. При этом представляется возможность обжаловать постановления судов апелляционной инстанции в кассационном порядке по всем категориям споров, за некоторым незначительным исключением. Закон должен будет вступить в силу со дня его официального опубликования.

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россия, госдума, банкротство, новости