https://1prime.ru/20240506/gosduma-847945057.html

В Госдуме предложили провести "шашлычную амнистию"

В Госдуме предложили провести "шашлычную амнистию" - 06.05.2024, ПРАЙМ

В Госдуме предложили провести "шашлычную амнистию"

В Госдуме предложили провести "шашлычную амнистию", предполагающую отмену штрафов за приготовление пищи на закрытых переносных мангалах. Автором инициативы... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T15:18+0300

2024-05-06T15:18+0300

2024-05-06T15:30+0300

россия

шашлык

владислав даванков

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/84054/23/840542395_0:342:3032:2048_1920x0_80_0_0_24c67e734e0659755f48a0945778f9a3.jpg

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. В Госдуме предложили провести "шашлычную амнистию", предполагающую отмену штрафов за приготовление пищи на закрытых переносных мангалах. Автором инициативы выступил вице-президент нижней палаты от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, направив обращение на имя главы МЧС Александра Куренкова.Согласно обращению депутата, предлагается отменить штрафы за использование закрытых переносных мангалов, а также закрытие ранее открытых дел и возмещение всех уже уплаченных штрафов.Даванков также отметил, что больше половины россиян в майские праздники намерены жарить шашлыки, еще треть планируют поехать на дачу или садовый участок. По его словам, сейчас люди чаще используют переносные закрытые мангалы, которые являются более безопасными, их использование "исключает возможность попадания огня на легковоспламеняющиеся предметы".

https://1prime.ru/20240428/shashlyk-847770796.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, шашлык, владислав даванков, госдума