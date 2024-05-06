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В Госдуме предложили провести "шашлычную амнистию"
В Госдуме предложили провести "шашлычную амнистию" - 06.05.2024, ПРАЙМ
В Госдуме предложили провести "шашлычную амнистию"
В Госдуме предложили провести "шашлычную амнистию", предполагающую отмену штрафов за приготовление пищи на закрытых переносных мангалах. Автором инициативы... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T15:18+0300
2024-05-06T15:18+0300
2024-05-06T15:30+0300
россия
шашлык
владислав даванков
госдума
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. В Госдуме предложили провести "шашлычную амнистию", предполагающую отмену штрафов за приготовление пищи на закрытых переносных мангалах. Автором инициативы выступил вице-президент нижней палаты от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, направив обращение на имя главы МЧС Александра Куренкова.Согласно обращению депутата, предлагается отменить штрафы за использование закрытых переносных мангалов, а также закрытие ранее открытых дел и возмещение всех уже уплаченных штрафов.Даванков также отметил, что больше половины россиян в майские праздники намерены жарить шашлыки, еще треть планируют поехать на дачу или садовый участок. По его словам, сейчас люди чаще используют переносные закрытые мангалы, которые являются более безопасными, их использование "исключает возможность попадания огня на легковоспламеняющиеся предметы".
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россия, шашлык, владислав даванков, госдума
РОССИЯ, шашлык, Владислав Даванков, Госдума
В Госдуме предложили провести "шашлычную амнистию"
Вице-спикер ГД Даванков предложил провести "шашлычную амнистию"
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. В Госдуме предложили провести "шашлычную амнистию", предполагающую отмену штрафов за приготовление пищи на закрытых переносных мангалах. Автором инициативы выступил вице-президент нижней палаты от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, направив обращение на имя главы МЧС Александра Куренкова.
Согласно обращению депутата, предлагается отменить штрафы за использование закрытых переносных мангалов, а также закрытие ранее открытых дел и возмещение всех уже уплаченных штрафов.
Даванков также отметил, что больше половины россиян в майские праздники намерены жарить шашлыки, еще треть планируют поехать на дачу или садовый участок. По его словам, сейчас люди чаще используют переносные закрытые мангалы, которые являются более безопасными, их использование "исключает возможность попадания огня на легковоспламеняющиеся предметы".
Шашлыки “на майские” теперь грозят большим штрафом