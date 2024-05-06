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Суд отказался отдавать в арбитраж иск о передаче "Макфы" в госсобственность - 06.05.2024, ПРАЙМ
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Суд отказался отдавать в арбитраж иск о передаче "Макфы" в госсобственность
Суд отказался отдавать в арбитраж иск о передаче "Макфы" в госсобственность - 06.05.2024, ПРАЙМ
Суд отказался отдавать в арбитраж иск о передаче "Макфы" в госсобственность
Суд отказал в ходатайстве о передаче в арбитражный суд рассмотрения иска об обращении в доход РФ имущества производителя макарон "Макфа", сообщила РИА Новости... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T14:32+0300
2024-05-06T14:32+0300
суд
челябинск
макфа
госсобственность
арбитраж
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ЧЕЛЯБИНСК, 6 мая – ПРАЙМ. Суд отказал в ходатайстве о передаче в арбитражный суд рассмотрения иска об обращении в доход РФ имущества производителя макарон "Макфа", сообщила РИА Новости адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы одного из ответчиков — семьи Михаила Юревича. Центральный районный суд Челябинска сегодня начал рассматривать дело по существу, заседание проходит в закрытом от СМИ режиме. "Отказано", — сказала Айвар, отвечая на вопрос об итогах рассмотрения заявленного на заседании ответчиками ходатайства о передаче иска в арбитражный суд. Из документа, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, следует, что судебный-пристав исполнитель на основании исполнительного документа от Центрального районного суда Челябинска наложил арест на 100% АО "Первый хлебокомбинат", АО "Макфа" АО "СМАК", АО "Новая пятилетка", все акции АО "Долговское" и другие предприятия, указав сумму в 100 триллионов рублей. В соответчиках по данному иску значатся более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и бывший гендиректор "Макфы" экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, указано в карточке дела на сайте райсуда. Адвокат управляющей компании "Макфа" Павел Хлюстов заявлял РИА Новости, что пристав указал некорректную сумму, в реальности речь идет о 46 миллиардах рублей. По мнению Хлюстова, цифра в 100 триллионов рублей может быть обусловлена или невнимательностью пристава, или "умышленным искажением информации для формирования негативного общественного мнения о стоимости имущества". По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, иски поданы к Белоусову и Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна. "Макфа" входит в пятерку крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки, экспортируется она более чем в 25 стран.
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суд, челябинск, макфа, госсобственность, арбитраж
суд, ЧЕЛЯБИНСК, Макфа, госсобственность, арбитраж
14:32 06.05.2024
 
Суд отказался отдавать в арбитраж иск о передаче "Макфы" в госсобственность

Суд отказался отдавать в арбитраж иск о передаче "Макфы" в госсобственность

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРебенок держит пакет с гречневой крупой
Ребенок держит пакет с гречневой крупой - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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ЧЕЛЯБИНСК, 6 мая – ПРАЙМ. Суд отказал в ходатайстве о передаче в арбитражный суд рассмотрения иска об обращении в доход РФ имущества производителя макарон "Макфа", сообщила РИА Новости адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы одного из ответчиков — семьи Михаила Юревича.
Центральный районный суд Челябинска сегодня начал рассматривать дело по существу, заседание проходит в закрытом от СМИ режиме.
"Отказано", — сказала Айвар, отвечая на вопрос об итогах рассмотрения заявленного на заседании ответчиками ходатайства о передаче иска в арбитражный суд.
Из документа, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, следует, что судебный-пристав исполнитель на основании исполнительного документа от Центрального районного суда Челябинска наложил арест на 100% АО "Первый хлебокомбинат", АО "Макфа" АО "СМАК", АО "Новая пятилетка", все акции АО "Долговское" и другие предприятия, указав сумму в 100 триллионов рублей.
В соответчиках по данному иску значатся более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и бывший гендиректор "Макфы" экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, указано в карточке дела на сайте райсуда.
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Адвокат управляющей компании "Макфа" Павел Хлюстов заявлял РИА Новости, что пристав указал некорректную сумму, в реальности речь идет о 46 миллиардах рублей. По мнению Хлюстова, цифра в 100 триллионов рублей может быть обусловлена или невнимательностью пристава, или "умышленным искажением информации для формирования негативного общественного мнения о стоимости имущества".
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, иски поданы к Белоусову и Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна.
"Макфа" входит в пятерку крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки, экспортируется она более чем в 25 стран.
 
судЧЕЛЯБИНСКМакфагоссобственностьарбитраж
 
 
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