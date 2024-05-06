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Слуцкий рассказал, когда Госдума может утвердить членов правительства
Слуцкий рассказал, когда Госдума может утвердить членов правительства - 06.05.2024, ПРАЙМ
Слуцкий рассказал, когда Госдума может утвердить членов правительства
Если действующий президент России предложит кандидатуру на пост премьер-министра страны сразу после инаугурации, то Госдума может утвердить его уже 8 мая,... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T11:24+0300
2024-05-06T11:24+0300
2024-05-06T11:42+0300
россия
выборы президента рф
леонид слуцкий
инаугурация
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Если действующий президент России предложит кандидатуру на пост премьер-министра страны сразу после инаугурации, то Госдума может утвердить его уже 8 мая, рассказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Как отмечает лидер фракции ЛДПР, в то же время для утверждения членов правительства могут потребоваться два пленарных заседания, которые, вероятно, пройдут 13 и 14 мая. Кроме того, по его словам, пленарные заседания могут продлиться семь-восемь часов."Если мы получим сразу после инаугурации, то есть 7 мая, то пленарное заседание с большой вероятностью будет 8 мая, если позже, значит позже... Я думаю, что порядка двух пленарных заседаний (будут назначать вице-премьеров и членов правительства)", - сказал он журналистам. Инаугурация президента России пройдет 7 мая. Подчеркивается, что, в соответствии с законом "О выборах президента России", процедура должна проходить через шесть лет с момента вступления в должность предыдущего главы государства. Напоминается, что инаугурация Владимира Путина состоялась 7 мая 2018 года. 8 мая нижняя палата парламента рассмотрит вопрос о назначении председателя правительства.
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россия, выборы президента рф, леонид слуцкий, инаугурация
РОССИЯ, Выборы президента РФ, Леонид Слуцкий, инаугурация
Слуцкий рассказал, когда Госдума может утвердить членов правительства
Слуцкий: ГД может утвердить членов кабмина за 2 заседания, возможно, 13 и 14 мая
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Если действующий президент России предложит кандидатуру на пост премьер-министра страны сразу после инаугурации, то Госдума может утвердить его уже 8 мая, рассказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Как отмечает лидер фракции ЛДПР, в то же время для утверждения членов правительства могут потребоваться два пленарных заседания, которые, вероятно, пройдут 13 и 14 мая. Кроме того, по его словам, пленарные заседания могут продлиться семь-восемь часов.
"Если мы получим сразу после инаугурации, то есть 7 мая, то пленарное заседание с большой вероятностью будет 8 мая, если позже, значит позже... Я думаю, что порядка двух пленарных заседаний (будут назначать вице-премьеров и членов правительства)", - сказал он журналистам.
Инаугурация президента России пройдет 7 мая. Подчеркивается, что, в соответствии с законом "О выборах президента России", процедура должна проходить через шесть лет с момента вступления в должность предыдущего главы государства. Напоминается, что инаугурация Владимира Путина состоялась 7 мая 2018 года. 8 мая нижняя палата парламента рассмотрит вопрос о назначении председателя правительства.
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