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Посол ЕС в России не будет присутствовать на инаугурации Путина - 06.05.2024, ПРАЙМ
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Посол ЕС в России не будет присутствовать на инаугурации Путина
Посол ЕС в России не будет присутствовать на инаугурации Путина - 06.05.2024, ПРАЙМ
Посол ЕС в России не будет присутствовать на инаугурации Путина
Посол ЕС в России не будет присутствовать на инаугурации президента России Владимира Путина, передает Reuters со ссылкой на официального представителя... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T23:29+0300
2024-05-06T23:29+0300
экономика
владимир путин
инаугурация
посол
ес
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Посол ЕС в России не будет присутствовать на инаугурации президента России Владимира Путина, передает Reuters со ссылкой на официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано. "Наш посол не будет присутствовать на церемонии", — приводит агентство слова Стано. Церемония инаугурации Владимира Путина пройдет в Кремле 7 мая, начало запланировано на 12.00 мск.Ранее стало известно, что представители ФРГ не будут участвовать в церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина.Церемония инаугурации пройдет в Кремле 7 мая. Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет — до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
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владимир путин, инаугурация, посол, ес
Экономика, Владимир Путин, инаугурация, посол, ЕС
23:29 06.05.2024
 
Посол ЕС в России не будет присутствовать на инаугурации Путина

Reuters: Посол ЕС в России не будет присутствовать на инаугурации Путина

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕвропарламент
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Посол ЕС в России не будет присутствовать на инаугурации президента России Владимира Путина, передает Reuters со ссылкой на официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано.
"Наш посол не будет присутствовать на церемонии", — приводит агентство слова Стано.
Церемония инаугурации Владимира Путина пройдет в Кремле 7 мая, начало запланировано на 12.00 мск.
Ранее стало известно, что представители ФРГ не будут участвовать в церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина.
Церемония инаугурации пройдет в Кремле 7 мая. Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет — до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
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