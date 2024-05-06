https://1prime.ru/20240506/inflyatsiya-847953676.html
Инфляция в России на 2 мая составила 7,75% в годовом выражении
Инфляция в России на 2 мая составила 7,75% в годовом выражении - 06.05.2024, ПРАЙМ
Инфляция в России на 2 мая составила 7,75% в годовом выражении
Инфляция в России на 2 мая составила 7,75% в годовом выражении, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T19:16+0300
2024-05-06T19:16+0300
2024-05-06T19:16+0300
экономика
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инфляция
инфляция в россии
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Инфляция в России на 2 мая составила 7,75% в годовом выражении, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". На 22 апреля, предыдущую отчетную дату, инфляция в России была на уровне 7,82% в годовом выражении. "За период с 23 апреля по 2 мая 2024 года (10 дней) на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,06%, год к году – до 7,75%", — говорится в документе Минэкономразвития. Как пишут авторы документа, в сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,12%. "Удешевление плодоовощной продукции ускорилось: увеличились темпы снижения цен на огурцы и помидоры. На остальные продукты питания цены изменились на 0,19%. Ускорилось снижение цен на яйца и муку, замедлилось удорожание риса, масложировой и молочной продукции", — пишут они. В сегменте непродовольственных товаров инфляция составила 0,10%, а в секторе регулируемых, туристических и бытовых услуг цены снизились на 0,3% на фоне значительного удешевления авиабилетов на внутренние рейсы (на 8,34%).
https://1prime.ru/20240506/rosstat-847953447.html
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россия, инфляция, инфляция в россии
Экономика, РОССИЯ, инфляция, инфляция в России
Инфляция в России на 2 мая составила 7,75% в годовом выражении
МЭР: инфляция в России на 2 мая составила 7,75% в годовом выражении
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Инфляция в России на 2 мая составила 7,75% в годовом выражении, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
На 22 апреля, предыдущую отчетную дату, инфляция в России была на уровне 7,82% в годовом выражении.
"За период с 23 апреля по 2 мая 2024 года (10 дней) на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,06%, год к году – до 7,75%", — говорится в документе Минэкономразвития.
Как пишут авторы документа, в сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,12%.
"Удешевление плодоовощной продукции ускорилось: увеличились темпы снижения цен на огурцы и помидоры. На остальные продукты питания цены изменились на 0,19%. Ускорилось снижение цен на яйца и муку, замедлилось удорожание риса, масложировой и молочной продукции", — пишут они.
В сегменте непродовольственных товаров инфляция составила 0,10%, а в секторе регулируемых, туристических и бытовых услуг цены снизились на 0,3% на фоне значительного удешевления авиабилетов на внутренние рейсы (на 8,34%).
В России подешевели куриные яйца