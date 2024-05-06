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ВТБ заявил о снижении объема выдачи ипотеки в России
ВТБ заявил о снижении объема выдачи ипотеки в России - 06.05.2024, ПРАЙМ
ВТБ заявил о снижении объема выдачи ипотеки в России
Российские банки в апреле нарастили выдачи ипотеки на 2% по сравнению с предыдущим месяцем, при этом снизили на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T10:48+0300
2024-05-06T10:48+0300
2024-05-06T10:49+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Российские банки в апреле нарастили выдачи ипотеки на 2% по сравнению с предыдущим месяцем, при этом снизили на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба ВТБ. "В апреле продажи ипотеки в России составили 455 миллиардов рублей, увеличившись на 2% к марту текущего года и показав снижение на 20% к апрелю прошлого года. Тренд обусловлен высоким уровнем ключевой ставки и первого взноса по основной госпрограмме", - сказано в сообщении. При этом в банке ждут, что в ближайшие два месяца ситуация может измениться – заемщики ждут завершения льготной программы со ставкой 8%, так что май-июнь могут стать аномальными с точки зрения спроса. "Итоговый объем выдач в первом полугодии может приблизиться к 2,8 триллиона рублей, что сократит отставание от результатов прошлого года до 7%. Однако затем спрос на жилищные кредиты вновь будет снижаться, что повлияет на общие показатели по итогам года", - прокомментировал начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин. Всего по итогам первых четырех месяцев заемщики получили на покупку жилья порядка 1,5 триллионов рублей - на 18% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. В ВТБ в апреле ипотеку оформили 28,4 тысячи клиентов более чем на 140 миллиардов рублей – это выше апрельских показателей 2023 года. Средний размер одного кредита составил 4,9 миллиона рублей, показатель оказался на уровне прошлого года. В целом за январь-апрель выдачи ипотеки в ВТБ составили почти 392 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года результат вырос более чем на 20%, что связано с увеличением спроса заемщиков банка на госпрограммы с начала весны. В рамках льготных программ ВТБ в январе-апреле провел около 70% от общего числа сделок. Чаще всего клиенты выбирали семейную ипотеку. По ней банк провел почти 23 тысячи сделок на 124 миллиарда рублей. Льготный кредит на жилье в новостройках оформили около 15,3 тысячи заемщиков на 61,6 миллиарда рублей.
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россия, втб, ипотека, новости
Экономика, РОССИЯ, ВТБ, ипотека, Новости
ВТБ заявил о снижении объема выдачи ипотеки в России
ВТБ: выдачи ипотеки в РФ в апреле упали на 20% по сравнению с прошлым годом
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Российские банки в апреле нарастили выдачи ипотеки на 2% по сравнению с предыдущим месяцем, при этом снизили на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба ВТБ.
"В апреле продажи ипотеки в России составили 455 миллиардов рублей, увеличившись на 2% к марту текущего года и показав снижение на 20% к апрелю прошлого года. Тренд обусловлен высоким уровнем ключевой ставки и первого взноса по основной госпрограмме", - сказано в сообщении.
При этом в банке ждут, что в ближайшие два месяца ситуация может измениться – заемщики ждут завершения льготной программы со ставкой 8%, так что май-июнь могут стать аномальными с точки зрения спроса.
"Итоговый объем выдач в первом полугодии может приблизиться к 2,8 триллиона рублей, что сократит отставание от результатов прошлого года до 7%. Однако затем спрос на жилищные кредиты вновь будет снижаться, что повлияет на общие показатели по итогам года", - прокомментировал начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.
Всего по итогам первых четырех месяцев заемщики получили на покупку жилья порядка 1,5 триллионов рублей - на 18% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.
В ВТБ в апреле ипотеку оформили 28,4 тысячи клиентов более чем на 140 миллиардов рублей – это выше апрельских показателей 2023 года. Средний размер одного кредита составил 4,9 миллиона рублей, показатель оказался на уровне прошлого года. В целом за январь-апрель выдачи ипотеки в ВТБ составили почти 392 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года результат вырос более чем на 20%, что связано с увеличением спроса заемщиков банка на госпрограммы с начала весны.
В рамках льготных программ ВТБ в январе-апреле провел около 70% от общего числа сделок. Чаще всего клиенты выбирали семейную ипотеку. По ней банк провел почти 23 тысячи сделок на 124 миллиарда рублей. Льготный кредит на жилье в новостройках оформили около 15,3 тысячи заемщиков на 61,6 миллиарда рублей.
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