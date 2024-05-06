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Средние ставки по ипотеке в России впервые выросли с начала года

Средние ставки по ипотеке в России впервые выросли с начала года - 06.05.2024, ПРАЙМ

Средние ставки по ипотеке в России впервые выросли с начала года

Средние ставки по ипотеке в России в период с конца апреля по начало мая впервые показали рост с начала года, при этом увеличение стоимости жилищных кредитов... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T18:09+0300

2024-05-06T18:09+0300

2024-05-06T18:10+0300

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ставка

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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Средние ставки по ипотеке в России в период с конца апреля по начало мая впервые показали рост с начала года, при этом увеличение стоимости жилищных кредитов стало незначительным, следует из материалов "Дом.РФ", которые проанализировало РИА Новости. "С 27 апреля по 3 мая средневзвешенные ипотечные ставки по рыночным программам выросли на 0,01-0,04 процентного пункта", — говорится в отчете госкомпании. Так, средняя стоимость кредита на жилье в новостройке по 20 крупнейшим ипотечным банкам достигла 16,76%, на вторичном рынке – 16,95%, по программа рефинансирования — 17,02%. В последний раз рост ставок по рыночной ипотеке, согласно материалам "Дом.РФ", фиксировался в период с 1 по 12 января текущего года — на 0,19-0,74 процентного пункта. При этом спустя неделю они понизились – на 0,02-0,12 процентного пункта. Средние ставки на основные программы госипотеки с начала года остаются неизменными и на уровне, установленном правительством: на жилье в новостройках – 8%, на семейную – 6%. Этих значений они достигли в конце прошлого года, до этого банки предлагали в рамках госпрограмм ставки ниже.

https://1prime.ru/20240506/ipoteka-847934250.html

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россия, ипотека, ставка