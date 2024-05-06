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Генсек НАТО попросит Рим увеличить оборонные расходы - 06.05.2024, ПРАЙМ
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Генсек НАТО попросит Рим увеличить оборонные расходы
Генсек НАТО попросит Рим увеличить оборонные расходы - 06.05.2024, ПРАЙМ
Генсек НАТО попросит Рим увеличить оборонные расходы
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг попросит Рим увеличить военные расходы, но в бюджете Италии не заложены такие траты, пишет газета Repubblica. | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T14:24+0300
2024-05-06T14:24+0300
вооружения
нато
йенс столтенберг
джорджа мелони
расходы на оборону
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РИМ, 6 мая – ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг попросит Рим увеличить военные расходы, но в бюджете Италии не заложены такие траты, пишет газета Repubblica. Столтенберг в среду посетит итальянскую столицу, где встретится с премьер-министром Джорджей Мелони. В ходе визита ожидается, что он передаст послание о необходимости увеличения военных расходов до целевого для стран НАТО уровня в 2%. Власти Италии отмечают, что достижение этого уровня станет возможным не ранее 2028 года. Текущий показатель составляет 1,43%, в 2025 году запланирован на уровне 1,45% ВВП. "Ответ, дипломатический из-за отсутствия альтернатив, будет таким: хотелось бы, но ресурсов действительно мало", — говорится в статье Repubblica. Как отмечает издание, правительство Италии не может удовлетворить запросы западных стран, поскольку оборонный бюджет на этот год составляет всего 1,43% от общих расходов, или 29,1 миллиарда евро. Теперь Мелони сможет лишь предложить генсеку НАТО немного увеличить обязательства, приурочив это к встрече альянса в Вашингтоне, которая состоится 9–11 июля, и саммиту "Большой семерки" в Апулии, запланированному на 13–15 июня."Речь идет максимум о сотых долях процента. Для сравнения: каждые 0,1% ВВП в 2023 году на самом деле стоят 2,1 миллиарда евро. Короче говоря, для достижения целевого показателя в 2% необходимо более 11 миллиардов евро", — сообщает газета. Вопрос об обязательствах в рамках НАТО накладывается на разногласия в правящей в Италии коалиции и сценарии о прямом вмешательстве альянса в конфликт на Украине в случае ухудшения ситуации. Газета заключает, что вопрос оборонных расходов среди стран альянса грозит политическим расколом.
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нато, йенс столтенберг, джорджа мелони, расходы на оборону
Вооружения, НАТО, Йенс Столтенберг, Джорджа Мелони, расходы на оборону
14:24 06.05.2024
 
Генсек НАТО попросит Рим увеличить оборонные расходы

Repubblica: Столтенберг попросит Рим увеличить оборонные расходы, но денег нет

© AFP / Alberto Pizzoli Итальянский флаг на улице во Флоренции
Итальянский флаг на улице во Флоренции - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
© AFP / Alberto Pizzoli
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РИМ, 6 мая – ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг попросит Рим увеличить военные расходы, но в бюджете Италии не заложены такие траты, пишет газета Repubblica.
Столтенберг в среду посетит итальянскую столицу, где встретится с премьер-министром Джорджей Мелони. В ходе визита ожидается, что он передаст послание о необходимости увеличения военных расходов до целевого для стран НАТО уровня в 2%. Власти Италии отмечают, что достижение этого уровня станет возможным не ранее 2028 года. Текущий показатель составляет 1,43%, в 2025 году запланирован на уровне 1,45% ВВП.
"Ответ, дипломатический из-за отсутствия альтернатив, будет таким: хотелось бы, но ресурсов действительно мало", — говорится в статье Repubblica.
Как отмечает издание, правительство Италии не может удовлетворить запросы западных стран, поскольку оборонный бюджет на этот год составляет всего 1,43% от общих расходов, или 29,1 миллиарда евро.
Теперь Мелони сможет лишь предложить генсеку НАТО немного увеличить обязательства, приурочив это к встрече альянса в Вашингтоне, которая состоится 9–11 июля, и саммиту "Большой семерки" в Апулии, запланированному на 13–15 июня.
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"Речь идет максимум о сотых долях процента. Для сравнения: каждые 0,1% ВВП в 2023 году на самом деле стоят 2,1 миллиарда евро. Короче говоря, для достижения целевого показателя в 2% необходимо более 11 миллиардов евро", — сообщает газета.
Вопрос об обязательствах в рамках НАТО накладывается на разногласия в правящей в Италии коалиции и сценарии о прямом вмешательстве альянса в конфликт на Украине в случае ухудшения ситуации.
Газета заключает, что вопрос оборонных расходов среди стран альянса грозит политическим расколом.
 
ВооруженияНАТОЙенс СтолтенбергДжорджа Мелонирасходы на оборону
 
 
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