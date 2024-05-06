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В МИД Италии опровергли отправку Киеву оружия для ударов по РФ - 06.05.2024, ПРАЙМ
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В МИД Италии опровергли отправку Киеву оружия для ударов по РФ
В МИД Италии опровергли отправку Киеву оружия для ударов по РФ - 06.05.2024, ПРАЙМ
В МИД Италии опровергли отправку Киеву оружия для ударов по РФ
Италия не направляет на Украину вооружения для ударов по территории России, заявил глава МИД страны Антони Таяни. | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T18:21+0300
2024-05-06T18:21+0300
политика
украина
вооружение
поставки
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РИМ, 6 мая — ПРАЙМ. Италия не направляет на Украину вооружения для ударов по территории России, заявил глава МИД страны Антони Таяни. Ранее министр обороны Великобритании Грант Шэппс сообщил газете Times, что Италия, как и Великобритания с Францией, поставляет Киеву ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow. По словам Шэппса, эти ракеты будут использоваться, в частности, в Крыму. Итальянское правительство не прокомментировало эту информацию."Мы не находимся в состоянии войны с Россией. Защищать право Украины на самоопределение и уважение международного права — другое дело. Мы всегда держали в тайне содержание поставок военной помощи, об этом был проинформирован только парламент", — заявил Таяни на пресс-конференции для иностранной прессы в Риме, отвечая на вопрос РИА Новости. Таяни заявил, что целью поставок Италией вооружения на Украину является остановка атак российских войск.Ранее послы Литвы в Швеции и Украины в ООН упомянули о потенциальной атаке на Крымский мост. Тем не менее, заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что нападение на Крым приведет к эскалации конфликта и "неизбежному возмездию".
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украина, вооружение, поставки
Политика, УКРАИНА, вооружение, поставки
18:21 06.05.2024
 
В МИД Италии опровергли отправку Киеву оружия для ударов по РФ

Глава МИД Таяни: Италия не направляет Украине вооружения для ударов по России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАнтонио Таяни на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Антонио Таяни на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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РИМ, 6 мая — ПРАЙМ. Италия не направляет на Украину вооружения для ударов по территории России, заявил глава МИД страны Антони Таяни.
Ранее министр обороны Великобритании Грант Шэппс сообщил газете Times, что Италия, как и Великобритания с Францией, поставляет Киеву ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow. По словам Шэппса, эти ракеты будут использоваться, в частности, в Крыму. Итальянское правительство не прокомментировало эту информацию.
"Мы не находимся в состоянии войны с Россией. Защищать право Украины на самоопределение и уважение международного права — другое дело. Мы всегда держали в тайне содержание поставок военной помощи, об этом был проинформирован только парламент", — заявил Таяни на пресс-конференции для иностранной прессы в Риме, отвечая на вопрос РИА Новости.
Таяни заявил, что целью поставок Италией вооружения на Украину является остановка атак российских войск.
Ранее послы Литвы в Швеции и Украины в ООН упомянули о потенциальной атаке на Крымский мост. Тем не менее, заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что нападение на Крым приведет к эскалации конфликта и "неизбежному возмездию".
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