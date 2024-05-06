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Путин провел последнюю встречу с уходящим в отставку правительством
Путин провел последнюю встречу с уходящим в отставку правительством - 06.05.2024, ПРАЙМ
Путин провел последнюю встречу с уходящим в отставку правительством
Владимир Путин провел последнюю встречу с нынешним составом кабинета Михаила Мишустина и поблагодарил министров за совместную работу. Седьмого мая, в день... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T16:43+0300
2024-05-06T16:43+0300
2024-05-06T16:53+0300
владимир путин
правительство рф
инаугурация
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Владимир Путин провел последнюю встречу с нынешним составом кабинета Михаила Мишустина и поблагодарил министров за совместную работу. Седьмого мая, в день инаугурации президента, правительство сложит свои полномочияОдин политический цикл заканчивается, другой начинается, но работа в интересах России не прекращается, отметил на встрече президент Путин. Он подчеркнул, что работа кабинета министров под руководством Мишустина была напряженной и плодотворной. Цена действий российского руководства в это историческое для страны время крайне высока."Хочу еще раз поблагодарить Михаила Владимировича, всех вас, уважаемые коллеги, за профессионализм, за преданность делу и интересам России, понимание своей огромной ответственности перед людьми, ответственности буквально за каждый шаг, за каждое слово и принятое решение", - обратился к собравшимся Путин. Он выразил уверенность - профессиональные качества членов уходящего кабинета будут востребованы. И напомнил, что деятельность нынешнего состава правительства начиналась в условиях борьбы с пандемией, но это испытание прошли достойно. Так же достойно справились и с другими вызовами: после начала спецоперации против Москвы развернули экономическую агрессию — хотели привести к безработице и закрытию предприятий, но не удалось, напомнил президент.И даже при таком давлении в прошлом году экономика России росла темпами выше мировой. По этому показателю страна опередила не только ведущие экономики Евросоюза, но и все государства, так называемые, "большой семерки", подчеркнул Путин. Россия искала ответы на исторические вызовы и успешно их преодолевала."Были непростые вызовы. Большое число санкций, которые, говорят, превышают все санкции против какой-либо страны, когда-либо введенные. Все это нас мобилизовало", - сказал в свою очередь Мишустин.В день вступления в должность президента России правительство страны вместе с премьер-министром слагает свои полномочия, затем формируется новый кабинет министров. Президент назначит председателя правительства, его замов и федеральных министров после того, как их кандидатуры утвердит Госдума. Главы Минобороны, МВД, МЧС, Минюста и МИД назначаются после консультаций с Советом Федерации.Перед прошлой инаугурацией в 2018 году президент проводил встречу с уходящим правительством также 6 мая.Утверждение премьера может быть назначено на 10 мая. Тогда вице-премьеры 12 мая встретятся с профильными комитетами Госдумы. Это подтвердила и глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская. Затем, вероятно, 13 мая Госдума утвердит вице-премьеров на пленарном заседании, а 14 мая будут утверждены министры.
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LIVE: Путин на встрече с членами правительства
LIVE: Путин на встрече с членами правительства
2024-05-06T16:43+0300
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владимир путин, правительство рф, инаугурация, михаил мишустин
Владимир Путин, Правительство РФ, инаугурация, Михаил Мишустин
Путин провел последнюю встречу с уходящим в отставку правительством
Путин поблагодарил кабинет министров за совместную работу
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Владимир Путин провел последнюю встречу с нынешним составом кабинета Михаила Мишустина и поблагодарил министров за совместную работу. Седьмого мая, в день инаугурации президента, правительство сложит свои полномочия
Один политический цикл заканчивается, другой начинается, но работа в интересах России не прекращается, отметил на встрече президент Путин. Он подчеркнул, что работа кабинета министров под руководством Мишустина была напряженной и плодотворной. Цена действий российского руководства в это историческое для страны время крайне высока.
"Хочу еще раз поблагодарить Михаила Владимировича, всех вас, уважаемые коллеги, за профессионализм, за преданность делу и интересам России, понимание своей огромной ответственности перед людьми, ответственности буквально за каждый шаг, за каждое слово и принятое решение", - обратился к собравшимся Путин.
Он выразил уверенность - профессиональные качества членов уходящего кабинета будут востребованы. И напомнил, что деятельность нынешнего состава правительства начиналась в условиях борьбы с пандемией, но это испытание прошли достойно. Так же достойно справились и с другими вызовами: после начала спецоперации против Москвы развернули экономическую агрессию — хотели привести к безработице и закрытию предприятий, но не удалось, напомнил президент.
И даже при таком давлении в прошлом году экономика России росла темпами выше мировой. По этому показателю страна опередила не только ведущие экономики Евросоюза, но и все государства, так называемые, "большой семерки", подчеркнул Путин. Россия искала ответы на исторические вызовы и успешно их преодолевала.
"Были непростые вызовы. Большое число санкций, которые, говорят, превышают все санкции против какой-либо страны, когда-либо введенные. Все это нас мобилизовало", - сказал в свою очередь Мишустин.
В день вступления в должность президента России правительство страны вместе с премьер-министром слагает свои полномочия, затем формируется новый кабинет министров. Президент назначит председателя правительства, его замов и федеральных министров после того, как их кандидатуры утвердит Госдума. Главы Минобороны, МВД, МЧС, Минюста и МИД назначаются после консультаций с Советом Федерации.
Перед прошлой инаугурацией в 2018 году президент проводил встречу с уходящим правительством также 6 мая.
Утверждение премьера может быть назначено на 10 мая. Тогда вице-премьеры 12 мая встретятся с профильными комитетами Госдумы. Это подтвердила и глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская. Затем, вероятно, 13 мая Госдума утвердит вице-премьеров на пленарном заседании, а 14 мая будут утверждены министры.
Санкции мобилизовали членов правительства, заявил Мишустин