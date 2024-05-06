https://1prime.ru/20240506/kadry-847946090.html

Bloomberg отметил дефицит рабочих в российских нефтяных компаниях

Bloomberg отметил дефицит рабочих в российских нефтяных компаниях - 06.05.2024, ПРАЙМ

Bloomberg отметил дефицит рабочих в российских нефтяных компаниях

Российские газовые и нефтяные компании в последнеее время испытывают существенную нехватку рабочей силы, связанную с демографическим кризисом 1990-х годов, а... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T15:46+0300

2024-05-06T15:46+0300

2024-05-06T15:56+0300

россия

нефтяные компании

кадровый дефицит

энергетика

https://cdnn.1prime.ru/img/83926/25/839262506_0:362:2997:2048_1920x0_80_0_0_b08c4bbd2310ab81bf20436aa0da0230.jpg

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Российские газовые и нефтяные компании в последнеее время испытывают существенную нехватку рабочей силы, связанную с демографическим кризисом 1990-х годов, а также высокой конкуренцией, создаваемой вооруженными силами и оборонной промышленностью, сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на информацию аналитиков.Как рассказали в компании Kasatkin Consulting, на текущий момент сектору не хватает порядка 40 тысяч сотрудников. Как свидетельствуют данные сервисов по поиску работы, дефицит наблюдается как среди квалифицированного персонала, так и среди простых рабочих.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно информации, изложенной в статье, в январе-феврале средние заработные платы в отрасли равнялись примерно 125 тысячам рублей, что заметно выше, чем в среднем по стране. Тем не менее, как отмечает издание, даже такие оклады не выигрывают конкурентную борьбу против контрактов с Минобороны.Кроме того, уточняется, что отдельные предриятия ввели выплаты рабочим за приведенного сотрудника, персоналу предлагают горячие обеды, медосмотры и корпоративный отдых. Что же касается пожилых людей, то при достижении пенсионного возраста их призывают "работать как можно дольше".Несмотря на все меры. кадровый голод продолжает усугубляться.Отмечается, что решить проблему путем привлечения иностранных специалистов пока не получается, так как ослабление рубля сделало страну менее привлекательной для мигрантов из стран бывшего СССР, а международные санкции дополнительно сокращают интерес.

https://1prime.ru/20240506/gaz-847940411.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нефтяные компании, кадровый дефицит