https://1prime.ru/20240506/kitay-847934412.html

Капиталы бегут из Китая. Но для вернувшихся уже готов сюрприз

Капиталы бегут из Китая. Но для вернувшихся уже готов сюрприз - 06.05.2024, ПРАЙМ

Капиталы бегут из Китая. Но для вернувшихся уже готов сюрприз

| 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T14:00+0300

2024-05-06T14:00+0300

2024-05-06T14:00+0300

мнения аналитиков

китай

hang seng

?1714993201

Китайский рынок в фаворе у инвесторовВ апреле индекс Hang Seng (HSI), который отражает настроения на бирже Гонконга, вырос практически на 6%, а от минимумов начала года и к настоящему времени прибавил почти 25%. В начале года глобальные инвесторы избегали вкладываться в акции на китайском фондовом рынке, опасаясь неопределенных перспектив экономики и напряженности в отношениях США и Китая. Тем не менее, улучшение экономической ситуации и относительно невысокие оценочные коэффициенты акций в конечном счете привлекли внимание инвесторов к китайскому фондовому рынку.Опасения экономического замедления не оправдалисьИндекс деловой активности (PMI) для производственной сферы, рассчитываемый Caixin/S&P Global вырос в апреле до 51,4 с 51,1 в марте, отражая самые высокие за последние 14 месяцев темпы роста в обрабатывающей промышленности. Непрерывный рост индекса продолжается шестой месяц подряд на фоне сильной составляющей экспортных заказов благодаря восстановлению глобального спроса.Улучшение экономической ситуации в Китае красноречиво отражают высокие темпы роста ВВП, который повысился в I квартале 2024 года на 5,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сектор жилищного строительства в начале года рассматривался в качестве одной из основных угроз для экономики Китая. Власти пытаются нивелировать риски и рассматривают возможность создания национальной платформы для приобретения незавершенных жилищных проектов по всей стране.Высокая ликвидность на фоне мягкой денежно-кредитной политикиВ свою очередь, меры экономического стимулирования наряду с мягкой денежно-кредитной политикой способствуют умеренному ослаблению китайского юаня. В прошлом году он упал к доллару примерно на 5%, а с начала текущего года – еще на 2%. Такая динамика может быть обусловлена в том числе мягкой позицией Народного банка Китая на фоне жестких денежно-кредитных условий в других регионах. Китайский центральный банк планирует и дальше поддерживать ликвидность на уровне, достаточном для того, чтобы избежать рисков дефляции.На фоне умеренной девальвации юаня инвесторы с материкового Китая увеличили покупки акций на бирже Гонконга и Шэньчжэнской фондовой бирже. На бирже Гонконга за март и первые три недели апреля они приобрели акций на $20 млрд в чистом виде (нетто-покупка). Таким образом они пытаются нивелировать риски девальвации юаня, инвестируя в акции и сырьевые активы на бирже Гонконга.Привлекательные оценочные коэффициентыВ прошлом году внимание инвесторов в азиатском регионе привлек фондовый рынок Индии, китайский оставался в тени. Сейчас ситуация изменилась. На фоне подорожавших за год индийских акций (желтым на графике ниже), китайский рынок и рынок Гонконга, в частности, показался инвесторам более привлекательным на основе оценочных коэффициентов.Для того, чтобы оценить степень привлекательности китайского фондового рынка можно взглянуть на такой индикатор, как отношение рыночной капитализации к ВВП страны. На начало года это соотношение у Китая составляло 61,3% по сравнению со 124% у Индией. Это объясняет причины повышенного в последнее время интереса к акциям китайских компаний, которые для международных инвесторов доступны на бирже Гонконга, но не на материковом Китае в силу определенных ограничений.Привлекательность китайского рынка повышается еще больше, если проводить сравнения с развитыми рынками. В США мультипликатор "капитализация-к-ВВП" достигал на начало года 178%, в Японии – 165%. Таким образом, текущий рост китайского рынка можно рассматривать в качестве сокращения неоправданного разрыва по отношению к другим рынкам, а рост индексов с начала года может оказаться всего лишь прелюдией в более выраженной повышательной динамике.

китай

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Владимир Корнев https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/06/847934086_768:0:2816:2048_100x100_80_0_0_33d049ca2197dae07878e27a44861548.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владимир Корнев https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/06/847934086_768:0:2816:2048_100x100_80_0_0_33d049ca2197dae07878e27a44861548.jpg

мнения аналитиков, китай, hang seng