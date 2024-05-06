https://1prime.ru/20240506/kosmos-847951982.html

Небензя назвал заявления Запада о сохранении мира в космосе лицемерием

Небензя назвал заявления Запада о сохранении мира в космосе лицемерием - 06.05.2024, ПРАЙМ

Небензя назвал заявления Запада о сохранении мира в космосе лицемерием

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал лицемерием заявления Запада о якобы их желании сохранить космос мирным. | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T17:54+0300

2024-05-06T17:54+0300

2024-05-06T17:55+0300

россия

сша

запад

космос

размещение ядерного оружия в космосе

сб оон

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ООН, 6 мая – ПРАЙМ. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал лицемерием заявления Запада о якобы их желании сохранить космос мирным. Ранее Вашингтон и Токио подготовили проект резолюции СБ ООН с призывом не размещать ядерные вооружения и другие виды оружия массового уничтожения (ОМУ) на орбите Земли или в космосе. Россия в СБ ООН наложила вето на проект резолюции, так как Совбез не включил в текст поправку с призывом предотвратить размещение любого оружия в космосе. Китай воздержался при голосовании, а 13 стран поддержали проект. Как указал Небензя, выступая в понедельник в Генассамблее ООН, США и Япония так и не смогли объяснить, почему не согласились на российскую поправку. "Ответим за них на этот вопрос сами. Они не хотят на это идти, потому что военные доктрины практически всех ключевых западных стран сейчас предусматривают военное освоение космоса", — сказал Небензя. Он отметил, что США и их союзники некоторое время назад анонсировали планы по размещению оружия, применению силы или угрозы силой в космосе и из космоса."Не дайте сегодня ввести себя в заблуждение. Все заявления западных стран об их заинтересованности в диалоге по сохранению космоса мирным… — всего лишь лицемерие и двойные стандарты", — подчеркнул он. По словам Небензи, неслучайно до этого момента США оказывали активное сопротивление любым инициативам, нацеленным на предотвращение гонки вооружений в космосе.

https://1prime.ru/20240503/kosmos-847907149.html

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россия, сша, запад, космос, размещение ядерного оружия в космосе, сб оон