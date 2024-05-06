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Небензя назвал заявления Запада о сохранении мира в космосе лицемерием - 06.05.2024, ПРАЙМ
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Небензя назвал заявления Запада о сохранении мира в космосе лицемерием
Небензя назвал заявления Запада о сохранении мира в космосе лицемерием - 06.05.2024, ПРАЙМ
Небензя назвал заявления Запада о сохранении мира в космосе лицемерием
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал лицемерием заявления Запада о якобы их желании сохранить космос мирным. | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T17:54+0300
2024-05-06T17:55+0300
россия
сша
запад
космос
размещение ядерного оружия в космосе
сб оон
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ООН, 6 мая – ПРАЙМ. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал лицемерием заявления Запада о якобы их желании сохранить космос мирным. Ранее Вашингтон и Токио подготовили проект резолюции СБ ООН с призывом не размещать ядерные вооружения и другие виды оружия массового уничтожения (ОМУ) на орбите Земли или в космосе. Россия в СБ ООН наложила вето на проект резолюции, так как Совбез не включил в текст поправку с призывом предотвратить размещение любого оружия в космосе. Китай воздержался при голосовании, а 13 стран поддержали проект. Как указал Небензя, выступая в понедельник в Генассамблее ООН, США и Япония так и не смогли объяснить, почему не согласились на российскую поправку. "Ответим за них на этот вопрос сами. Они не хотят на это идти, потому что военные доктрины практически всех ключевых западных стран сейчас предусматривают военное освоение космоса", — сказал Небензя. Он отметил, что США и их союзники некоторое время назад анонсировали планы по размещению оружия, применению силы или угрозы силой в космосе и из космоса."Не дайте сегодня ввести себя в заблуждение. Все заявления западных стран об их заинтересованности в диалоге по сохранению космоса мирным… — всего лишь лицемерие и двойные стандарты", — подчеркнул он. По словам Небензи, неслучайно до этого момента США оказывали активное сопротивление любым инициативам, нацеленным на предотвращение гонки вооружений в космосе.
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россия, сша, запад, космос, размещение ядерного оружия в космосе, сб оон
РОССИЯ, США, ЗАПАД, космос, размещение ядерного оружия в космосе, СБ ООН
17:54 06.05.2024 (обновлено: 17:55 06.05.2024)
 
Небензя назвал заявления Запада о сохранении мира в космосе лицемерием

Небензя назвал лицемерием заявления Запада о желании сохранить мир в космосе

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк#Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
#Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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ООН, 6 мая – ПРАЙМ. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал лицемерием заявления Запада о якобы их желании сохранить космос мирным.
Ранее Вашингтон и Токио подготовили проект резолюции СБ ООН с призывом не размещать ядерные вооружения и другие виды оружия массового уничтожения (ОМУ) на орбите Земли или в космосе. Россия в СБ ООН наложила вето на проект резолюции, так как Совбез не включил в текст поправку с призывом предотвратить размещение любого оружия в космосе. Китай воздержался при голосовании, а 13 стран поддержали проект.
Как указал Небензя, выступая в понедельник в Генассамблее ООН, США и Япония так и не смогли объяснить, почему не согласились на российскую поправку.
"Ответим за них на этот вопрос сами. Они не хотят на это идти, потому что военные доктрины практически всех ключевых западных стран сейчас предусматривают военное освоение космоса", — сказал Небензя.
Он отметил, что США и их союзники некоторое время назад анонсировали планы по размещению оружия, применению силы или угрозы силой в космосе и из космоса.
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"Не дайте сегодня ввести себя в заблуждение. Все заявления западных стран об их заинтересованности в диалоге по сохранению космоса мирным… — всего лишь лицемерие и двойные стандарты", — подчеркнул он.
По словам Небензи, неслучайно до этого момента США оказывали активное сопротивление любым инициативам, нацеленным на предотвращение гонки вооружений в космосе.
 
РОССИЯСШАЗАПАДкосмосразмещение ядерного оружия в космосеСБ ООН
 
 
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