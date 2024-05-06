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Планы Запада отправить военных требуют стремительного ответа, заявил Песков
Планы Запада отправить военных требуют стремительного ответа, заявил Песков - 06.05.2024, ПРАЙМ
Планы Запада отправить военных требуют стремительного ответа, заявил Песков
Планы Запада о готовности направить на Украину своих военных требуют стремительного ответа со стороны России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T17:32+0300
2024-05-06T17:32+0300
2024-05-06T17:48+0300
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Планы Запада о готовности направить на Украину своих военных требуют стремительного ответа со стороны России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В интервью журналисту Павлу Зарубину, говоря о причинах учений ядерных сил России, он отметил, что это напрямую связано с последними заявлениями европейских политиков, которые звучат угрожающе, провокационно и нагнетают напряжённость на континенте."Это, конечно же, и президент Макрон, и министр иностранных дел Великобритании, присоединились сенаторы США к этим заявлениям — о готовности направлять воинские контингенты на территорию Украины", — заявил Песков в интервью, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале Зарубина. Пресс-секретарь отметил, что это "доселе невиданные, беспрецедентные заявления", которые требуют решительного ответа со стороны России.МИД Франции ранее опроверг информацию об отправке солдат иностранного легиона на Украину для участия в конфликте.Ранее Министерство обороны России сообщило, что по поручению президента Генеральный штаб ВС РФ приступил к подготовке учений с ракетными соединениями ЮВО. В ходе учений будет отрабатываться подготовка и применение нестратегического ядерного оружия, а также взаимодействие с авиацией и Военно-Морским Флотом. Учения направлены на обеспечение территориальной целостности и суверенитета Российской Федерации в ответ на провокационные заявления и угрозы со стороны некоторых западных официальных лиц.
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украина, россия, военные, запад, дмитрий песков
Политика, УКРАИНА, РОССИЯ, военные, ЗАПАД, Дмитрий Песков
Планы Запада отправить военных требуют стремительного ответа, заявил Песков
Песков: заявления Запада об отправке военных на Украину требуют реакции РФ
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Планы Запада о готовности направить на Украину своих военных требуют стремительного ответа со стороны России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В интервью журналисту Павлу Зарубину, говоря о причинах учений ядерных сил России, он отметил, что это напрямую связано с последними заявлениями европейских политиков, которые звучат угрожающе, провокационно и нагнетают напряжённость на континенте.
"Это, конечно же, и президент Макрон, и министр иностранных дел Великобритании, присоединились сенаторы США к этим заявлениям — о готовности направлять воинские контингенты на территорию Украины", — заявил Песков в интервью, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале Зарубина.
Пресс-секретарь отметил, что это "доселе невиданные, беспрецедентные заявления", которые требуют решительного ответа со стороны России.
МИД предупредил посла Британии об ответе на возможные удары по России
МИД Франции ранее опроверг информацию об отправке солдат иностранного легиона на Украину для участия в конфликте.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что по поручению президента Генеральный штаб ВС РФ приступил к подготовке учений с ракетными соединениями ЮВО. В ходе учений будет отрабатываться подготовка и применение нестратегического ядерного оружия, а также взаимодействие с авиацией и Военно-Морским Флотом.
Учения направлены на обеспечение территориальной целостности и суверенитета Российской Федерации в ответ на провокационные заявления и угрозы со стороны некоторых западных официальных лиц.