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Планы Запада отправить военных требуют стремительного ответа, заявил Песков

Планы Запада отправить военных требуют стремительного ответа, заявил Песков - 06.05.2024, ПРАЙМ

Планы Запада отправить военных требуют стремительного ответа, заявил Песков

Планы Запада о готовности направить на Украину своих военных требуют стремительного ответа со стороны России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T17:32+0300

2024-05-06T17:32+0300

2024-05-06T17:48+0300

политика

украина

россия

военные

запад

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Планы Запада о готовности направить на Украину своих военных требуют стремительного ответа со стороны России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В интервью журналисту Павлу Зарубину, говоря о причинах учений ядерных сил России, он отметил, что это напрямую связано с последними заявлениями европейских политиков, которые звучат угрожающе, провокационно и нагнетают напряжённость на континенте."Это, конечно же, и президент Макрон, и министр иностранных дел Великобритании, присоединились сенаторы США к этим заявлениям — о готовности направлять воинские контингенты на территорию Украины", — заявил Песков в интервью, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале Зарубина. Пресс-секретарь отметил, что это "доселе невиданные, беспрецедентные заявления", которые требуют решительного ответа со стороны России.МИД Франции ранее опроверг информацию об отправке солдат иностранного легиона на Украину для участия в конфликте.Ранее Министерство обороны России сообщило, что по поручению президента Генеральный штаб ВС РФ приступил к подготовке учений с ракетными соединениями ЮВО. В ходе учений будет отрабатываться подготовка и применение нестратегического ядерного оружия, а также взаимодействие с авиацией и Военно-Морским Флотом. Учения направлены на обеспечение территориальной целостности и суверенитета Российской Федерации в ответ на провокационные заявления и угрозы со стороны некоторых западных официальных лиц.

https://1prime.ru/20240506/velikobritaniya-847948700.html

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украина, россия, военные, запад, дмитрий песков