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Планы Запада отправить военных требуют стремительного ответа, заявил Песков - 06.05.2024, ПРАЙМ
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Планы Запада отправить военных требуют стремительного ответа, заявил Песков
Планы Запада отправить военных требуют стремительного ответа, заявил Песков - 06.05.2024, ПРАЙМ
Планы Запада отправить военных требуют стремительного ответа, заявил Песков
Планы Запада о готовности направить на Украину своих военных требуют стремительного ответа со стороны России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T17:32+0300
2024-05-06T17:48+0300
политика
украина
россия
военные
запад
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Планы Запада о готовности направить на Украину своих военных требуют стремительного ответа со стороны России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В интервью журналисту Павлу Зарубину, говоря о причинах учений ядерных сил России, он отметил, что это напрямую связано с последними заявлениями европейских политиков, которые звучат угрожающе, провокационно и нагнетают напряжённость на континенте."Это, конечно же, и президент Макрон, и министр иностранных дел Великобритании, присоединились сенаторы США к этим заявлениям — о готовности направлять воинские контингенты на территорию Украины", — заявил Песков в интервью, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале Зарубина. Пресс-секретарь отметил, что это "доселе невиданные, беспрецедентные заявления", которые требуют решительного ответа со стороны России.МИД Франции ранее опроверг информацию об отправке солдат иностранного легиона на Украину для участия в конфликте.Ранее Министерство обороны России сообщило, что по поручению президента Генеральный штаб ВС РФ приступил к подготовке учений с ракетными соединениями ЮВО. В ходе учений будет отрабатываться подготовка и применение нестратегического ядерного оружия, а также взаимодействие с авиацией и Военно-Морским Флотом. Учения направлены на обеспечение территориальной целостности и суверенитета Российской Федерации в ответ на провокационные заявления и угрозы со стороны некоторых западных официальных лиц.
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украина
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украина, россия, военные, запад, дмитрий песков
Политика, УКРАИНА, РОССИЯ, военные, ЗАПАД, Дмитрий Песков
17:32 06.05.2024 (обновлено: 17:48 06.05.2024)
 
Планы Запада отправить военных требуют стремительного ответа, заявил Песков

Песков: заявления Запада об отправке военных на Украину требуют реакции РФ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Планы Запада о готовности направить на Украину своих военных требуют стремительного ответа со стороны России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В интервью журналисту Павлу Зарубину, говоря о причинах учений ядерных сил России, он отметил, что это напрямую связано с последними заявлениями европейских политиков, которые звучат угрожающе, провокационно и нагнетают напряжённость на континенте.
"Это, конечно же, и президент Макрон, и министр иностранных дел Великобритании, присоединились сенаторы США к этим заявлениям — о готовности направлять воинские контингенты на территорию Украины", — заявил Песков в интервью, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале Зарубина.
Пресс-секретарь отметил, что это "доселе невиданные, беспрецедентные заявления", которые требуют решительного ответа со стороны России.
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МИД Франции ранее опроверг информацию об отправке солдат иностранного легиона на Украину для участия в конфликте.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что по поручению президента Генеральный штаб ВС РФ приступил к подготовке учений с ракетными соединениями ЮВО. В ходе учений будет отрабатываться подготовка и применение нестратегического ядерного оружия, а также взаимодействие с авиацией и Военно-Морским Флотом.
Учения направлены на обеспечение территориальной целостности и суверенитета Российской Федерации в ответ на провокационные заявления и угрозы со стороны некоторых западных официальных лиц.
 
ПолитикаУКРАИНАРОССИЯвоенныеЗАПАДДмитрий Песков
 
 
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