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"От этого зависит все". В НАТО сделали тревожное заявление о Крыме
"От этого зависит все". В НАТО сделали тревожное заявление о Крыме - 06.05.2024, ПРАЙМ
"От этого зависит все". В НАТО сделали тревожное заявление о Крыме
Украина не сможет восстановить свою экономику без Крыма, заявил в беседе с YouTube-каналом Decoding Geopolitics with Dominik Presl генерал НАТО в отставке Бен... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T15:50+0300
2024-05-06T15:50+0300
2024-05-06T15:51+0300
экономика
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Украина не сможет восстановить свою экономику без Крыма, заявил в беседе с YouTube-каналом Decoding Geopolitics with Dominik Presl генерал НАТО в отставке Бен Ходжес."Будущее Украины, восстановление ее экономики зависит от (захвата. — Прим. ред.) Крыма", - сказал он. - "Крупные инвесторы, я говорю о мультимиллиардных инвестициях, не будут вкладывать в восстановление Украины, пока существует возможность возобновления военных действий".Ходжес добавил, что расположение Крыма позволяет контролировать черноморское побережье, коммерческое и военное судоходство.В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к России. 17 марта президент Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным государством. 18 марта 2014 года Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.
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крым, нато, украина
Экономика, КРЫМ, НАТО, УКРАИНА
"От этого зависит все". В НАТО сделали тревожное заявление о Крыме
Генерал НАТО Ходжес заявил, что у Украины без Крыма нет будущего
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ.
Украина не сможет восстановить свою экономику без Крыма, заявил в беседе с YouTube-каналом Decoding Geopolitics with Dominik Presl
генерал НАТО в отставке Бен Ходжес.
"Будущее Украины, восстановление ее экономики зависит от (захвата. — Прим. ред.) Крыма", - сказал он. - "Крупные инвесторы, я говорю о мультимиллиардных инвестициях, не будут вкладывать в восстановление Украины, пока существует возможность возобновления военных действий".
Ходжес добавил, что расположение Крыма позволяет контролировать черноморское побережье, коммерческое и военное судоходство.
В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к России. 17 марта президент Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным государством. 18 марта 2014 года Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.
Черноморский флот уничтожил украинские морские дроны у берегов Крыма