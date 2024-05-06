Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"От этого зависит все". В НАТО сделали тревожное заявление о Крыме - 06.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240506/krym-847946223.html
"От этого зависит все". В НАТО сделали тревожное заявление о Крыме
"От этого зависит все". В НАТО сделали тревожное заявление о Крыме - 06.05.2024, ПРАЙМ
"От этого зависит все". В НАТО сделали тревожное заявление о Крыме
Украина не сможет восстановить свою экономику без Крыма, заявил в беседе с YouTube-каналом Decoding Geopolitics with Dominik Presl генерал НАТО в отставке Бен... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T15:50+0300
2024-05-06T15:51+0300
экономика
крым
нато
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84194/71/841947180_0:119:3221:1931_1920x0_80_0_0_87a100d23f5f94f8e8a4f5e0a101cfc0.jpg
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Украина не сможет восстановить свою экономику без Крыма, заявил в беседе с YouTube-каналом Decoding Geopolitics with Dominik Presl генерал НАТО в отставке Бен Ходжес."Будущее Украины, восстановление ее экономики зависит от (захвата. — Прим. ред.) Крыма", - сказал он. - "Крупные инвесторы, я говорю о мультимиллиардных инвестициях, не будут вкладывать в восстановление Украины, пока существует возможность возобновления военных действий".Ходжес добавил, что расположение Крыма позволяет контролировать черноморское побережье, коммерческое и военное судоходство.В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к России. 17 марта президент Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным государством. 18 марта 2014 года Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.
https://1prime.ru/20240506/drony-847941667.html
крым
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84194/71/841947180_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_d86cabfdc3a5c65c6af56e568b395dc9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
крым, нато, украина
Экономика, КРЫМ, НАТО, УКРАИНА
15:50 06.05.2024 (обновлено: 15:51 06.05.2024)
 
"От этого зависит все". В НАТО сделали тревожное заявление о Крыме

Генерал НАТО Ходжес заявил, что у Украины без Крыма нет будущего

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДостопримечательности Крыма
Достопримечательности Крыма - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Украина не сможет восстановить свою экономику без Крыма, заявил в беседе с YouTube-каналом Decoding Geopolitics with Dominik Presl генерал НАТО в отставке Бен Ходжес.
"Будущее Украины, восстановление ее экономики зависит от (захвата. — Прим. ред.) Крыма", - сказал он. - "Крупные инвесторы, я говорю о мультимиллиардных инвестициях, не будут вкладывать в восстановление Украины, пока существует возможность возобновления военных действий".
Ходжес добавил, что расположение Крыма позволяет контролировать черноморское побережье, коммерческое и военное судоходство.
В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к России. 17 марта президент Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным государством. 18 марта 2014 года Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.
Порт Новороссийска на побережье Цемесской бухты Чёрного моря - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
Черноморский флот уничтожил украинские морские дроны у берегов Крыма
13:39
 
ЭкономикаКРЫМНАТОУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала