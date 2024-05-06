https://1prime.ru/20240506/kurs-dollara-847944376.html

Курс доллара опустился до минимума впервые с 12 марта

Курс доллара опустился до минимума впервые с 12 марта - 06.05.2024, ПРАЙМ

Курс доллара опустился до минимума впервые с 12 марта

Курс рубля продолжает укрепляться: американская валюта опускалась ниже 91 рубля впервые с 12 марта, китайская торгуется по 12,63 рубля, европейская – по 98,26... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T15:04+0300

2024-05-06T15:04+0300

2024-05-06T15:15+0300

россия

иностранная валюта

доллар

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/51/841465119_0:90:3323:1959_1920x0_80_0_0_6b33cb83eb649f808cd4ac43e1bcccda.jpg

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Курс рубля продолжает укрепляться: американская валюта опускалась ниже 91 рубля впервые с 12 марта, китайская торгуется по 12,63 рубля, европейская – по 98,26 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 15.04 мск снижается на 56 копеек, до 91,04 рубля, и уже опускался до 90,99 рубля, юань дешевеет на 7 копеек, до 12,63 рубля, евро – на 50 копеек, до 98,26 рубля.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, иностранная валюта, доллар