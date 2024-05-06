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Курс доллара опустился до минимума впервые с 12 марта
Курс доллара опустился до минимума впервые с 12 марта - 06.05.2024, ПРАЙМ
Курс доллара опустился до минимума впервые с 12 марта
Курс рубля продолжает укрепляться: американская валюта опускалась ниже 91 рубля впервые с 12 марта, китайская торгуется по 12,63 рубля, европейская – по 98,26... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T15:04+0300
2024-05-06T15:04+0300
2024-05-06T15:15+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Курс рубля продолжает укрепляться: американская валюта опускалась ниже 91 рубля впервые с 12 марта, китайская торгуется по 12,63 рубля, европейская – по 98,26 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 15.04 мск снижается на 56 копеек, до 91,04 рубля, и уже опускался до 90,99 рубля, юань дешевеет на 7 копеек, до 12,63 рубля, евро – на 50 копеек, до 98,26 рубля.
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россия, иностранная валюта, доллар
РОССИЯ, иностранная валюта, доллар
Курс доллара опустился до минимума впервые с 12 марта
Курс доллара опустился ниже 91 рубля впервые с 12 марта
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Курс рубля продолжает укрепляться: американская валюта опускалась ниже 91 рубля впервые с 12 марта, китайская торгуется по 12,63 рубля, европейская – по 98,26 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 15.04 мск снижается на 56 копеек, до 91,04 рубля, и уже опускался до 90,99 рубля, юань дешевеет на 7 копеек, до 12,63 рубля, евро – на 50 копеек, до 98,26 рубля.