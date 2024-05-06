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В Латвии заявили, что из-за санкций против России могут лишиться поездов - 06.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240506/latviya-847929324.html
В Латвии заявили, что из-за санкций против России могут лишиться поездов
В Латвии заявили, что из-за санкций против России могут лишиться поездов - 06.05.2024, ПРАЙМ
В Латвии заявили, что из-за санкций против России могут лишиться поездов
Латвийская транспортная компания Pasažieru vilciens ("Пассажирские поезда") просит сделать исключение из санкционного режима и позволить ей закупать материалы и | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T07:10+0300
2024-05-06T07:10+0300
экономика
латвия
россия
белоруссия
санкции против рф
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Латвийская транспортная компания Pasažieru vilciens ("Пассажирские поезда") просит сделать исключение из санкционного режима и позволить ей закупать материалы и комплектующие в России и Белоруссии, поскольку они необходимы для обеспечения функционирования подвижного состава, а аналоги в Евросоюзе не подходят. Об этом сообщает TVNET со ссылкой на письмо компании.Старые электро- и дизельные поезда, используемые PV, были спроектированы и построены во времена бывшего Советского Союза, поэтому невозможно заменить большое количество запасных частей комплектующими, произведенными в ЕС, отмечает компания.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПодчеркивается, что в целях обеспечения требований безопасности эксплуатации транспортных средств невозможно внести изменения в конструкцию вагонов, поскольку старые электропоезда и дизель-поезда проектировались и строились в советское время, и большая часть комплектующих произведена на российских и белорусских предприятиях.По данным компании, PV постоянно ищет альтернативные решения, но заменить многие запчасти на произведенные в ЕС невозможно, поскольку они не соответствуют техническим характеристикам."Если не будет разумного исключения, PV сможет эксплуатировать принадлежащий ей подвижной состав только до тех пор, пока в его распоряжении будет остаток запасных частей, ряд которых будут израсходованы уже весной этого года", — говорится в письме.В этом случае у PV не будет свободного подвижного состава для предоставления безопасных и услуг общественного транспорта на непрерывной основе, говорится в письме.
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латвия, россия, белоруссия, санкции против рф
Экономика, ЛАТВИЯ, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, санкции против РФ
07:10 06.05.2024
 
В Латвии заявили, что из-за санкций против России могут лишиться поездов

Латвийский перевозчик PV попросил не запрещать ему закупки в России и Белоруссии

© Unsplash/Kristaps UngursВид на Ригу, Латвия
Вид на Ригу, Латвия
© Unsplash/Kristaps Ungurs
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Латвийская транспортная компания Pasažieru vilciens ("Пассажирские поезда") просит сделать исключение из санкционного режима и позволить ей закупать материалы и комплектующие в России и Белоруссии, поскольку они необходимы для обеспечения функционирования подвижного состава, а аналоги в Евросоюзе не подходят. Об этом сообщает TVNET со ссылкой на письмо компании.
Старые электро- и дизельные поезда, используемые PV, были спроектированы и построены во времена бывшего Советского Союза, поэтому невозможно заменить большое количество запасных частей комплектующими, произведенными в ЕС, отмечает компания.
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Подчеркивается, что в целях обеспечения требований безопасности эксплуатации транспортных средств невозможно внести изменения в конструкцию вагонов, поскольку старые электропоезда и дизель-поезда проектировались и строились в советское время, и большая часть комплектующих произведена на российских и белорусских предприятиях.
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По данным компании, PV постоянно ищет альтернативные решения, но заменить многие запчасти на произведенные в ЕС невозможно, поскольку они не соответствуют техническим характеристикам.
"Если не будет разумного исключения, PV сможет эксплуатировать принадлежащий ей подвижной состав только до тех пор, пока в его распоряжении будет остаток запасных частей, ряд которых будут израсходованы уже весной этого года", — говорится в письме.
В этом случае у PV не будет свободного подвижного состава для предоставления безопасных и услуг общественного транспорта на непрерывной основе, говорится в письме.
 
ЭкономикаЛАТВИЯРОССИЯБЕЛОРУССИЯсанкции против РФ
 
 
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