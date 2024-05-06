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FT указала на "лазейку в санкциях", которую может использовать Россия

FT указала на "лазейку в санкциях", которую может использовать Россия - 06.05.2024, ПРАЙМ

FT указала на "лазейку в санкциях", которую может использовать Россия

Западные санкции против России становятся все труднее обойти, однако использование рубля для расчетов может стать "лазейкой в санкциях", пишет издание Financial | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T11:24+0300

2024-05-06T11:24+0300

2024-05-06T11:24+0300

экономика

санкции против рф

рубль

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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Западные санкции против России становятся все труднее обойти, однако использование рубля для расчетов может стать "лазейкой в санкциях", пишет издание Financial Times.Как отмечается, цель санкций - затруднить поступление денег, увеличить издержки для россиян и создать трения в системе. Для обхода ограничений требуется нарастить сеть посредников, чтобы избежать проверки регулирующих органов, однако с каждым месяцем это становится все труднее, отмечают участники рынка.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ публикации указывается, что Россия сталкивается с падением объема торговли с некоторыми партнерами, например, Турцией и Китаем из-за их страха перед санкциями США.Например, трейдеры, покупающие российскую нефть в Индии, проводят операции в рублях после отказа банков ОАЭ от расчетов в дирхамах.В этих условиях рубль может стать основной валютой в подбрюшье России для обхода санкций, говорят эксперты.На данный момент Россия уже обогнала Иран по количеству введенных против нее санкций весной 2022 года. И именно опыт Ирана, а также Китая и других стран по адаптации к международным рестрикциям может пригодиться России, говорится в статье.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

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санкции против рф, рубль