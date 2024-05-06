https://1prime.ru/20240506/makron-847929556.html

Нет потенциала. Пушков указал на несостоятельность амбиций Макрона

Нет потенциала. Пушков указал на несостоятельность амбиций Макрона - 06.05.2024, ПРАЙМ

Нет потенциала. Пушков указал на несостоятельность амбиций Макрона

У нынешней Франции не получится стать вровень с государствами — лидерами мировой политики, несмотря на старания президента Эммануэля Макрона, отметил в своем... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T08:34+0300

2024-05-06T08:34+0300

2024-05-06T09:39+0300

эммануэль макрон

франция

си цзиньпин

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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. У нынешней Франции не получится стать вровень с государствами — лидерами мировой политики, несмотря на старания президента Эммануэля Макрона, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков, комментируя визит председателя КНР Си Цзиньпина в Париж.По словам Пушкова, главная амбиция Макрона заключается в том, чтобы встать на один уровень с главами держав "большого треугольника" в лице Китая, США и России.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПри этом, как подчеркнул сенатор, у Франции нет для этого ни потенциала, ни достаточной степени суверенитета, который позволил бы ей проводить хотя бы автономную политику в рамках западного альянса."Суверенитет Франции, зримый и заметный при генерале де Голле, с тех пор принесем в жертву Евросоюзу и НАТО с центром в Брюсселе, а главное США", — отметил Пушков.Как отметил сенатор, что бы ни заявлял Макрон о том, что Европа должна стремится к "стратегической автономии", в это мало кто верит, глядя, как ЕС и сама Франция подчиняют себя интересам США.Пушков отметил, что Макрон не сможет выскочить из противоречия претендиовать на лидерство и отдавать его другим. Кроме того, французский лидер не сможет убедить пекин изменить подход в отношениях с Москвой, заключил он.

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эммануэль макрон, франция, си цзиньпин