https://1prime.ru/20240506/makron-847954676.html

Захарова задалась вопросом о состоянии Макрона

Захарова задалась вопросом о состоянии Макрона - 06.05.2024, ПРАЙМ

Захарова задалась вопросом о состоянии Макрона

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о состоянии президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего, что Франция не воюет с Россией,... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T20:12+0300

2024-05-06T20:12+0300

2024-05-06T20:12+0300

политика

эммануэль макрон

мария захарова

россия

украина

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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о состоянии президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего, что Франция не воюет с Россией, на фоне своих предыдущих слов о возможности отправки войск на Украину. Ранее Макрон на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином в Париже отметил, что Париж не находится в войне "ни с Россией, ни с российским народом". "В каком тогда состоянии находится французский президент, делающий столь противоречивые заявления и предпринимающий столь агрессивные шаги?" — написала Захарова в своем Telegram-канале. В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. Он подчеркнул, что консенсуса по этому вопросу пока не достигнуто, но ничего исключать нельзя. В Кремле отметили, что ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт".

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эммануэль макрон, мария захарова, россия, украина