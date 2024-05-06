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Захарова задалась вопросом о состоянии Макрона - 06.05.2024, ПРАЙМ
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Захарова задалась вопросом о состоянии Макрона
Захарова задалась вопросом о состоянии Макрона - 06.05.2024, ПРАЙМ
Захарова задалась вопросом о состоянии Макрона
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о состоянии президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего, что Франция не воюет с Россией,... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T20:12+0300
2024-05-06T20:12+0300
политика
эммануэль макрон
мария захарова
россия
украина
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о состоянии президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего, что Франция не воюет с Россией, на фоне своих предыдущих слов о возможности отправки войск на Украину. Ранее Макрон на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином в Париже отметил, что Париж не находится в войне "ни с Россией, ни с российским народом". "В каком тогда состоянии находится французский президент, делающий столь противоречивые заявления и предпринимающий столь агрессивные шаги?" — написала Захарова в своем Telegram-канале. В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. Он подчеркнул, что консенсуса по этому вопросу пока не достигнуто, но ничего исключать нельзя. В Кремле отметили, что ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт".
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эммануэль макрон, мария захарова, россия, украина
Политика, Эммануэль Макрон, Мария Захарова, РОССИЯ, УКРАИНА
20:12 06.05.2024
 
Захарова задалась вопросом о состоянии Макрона

Захарова: не ясно, в каком состоянии Макрон, раз делает противоречивые заявления

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о состоянии президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего, что Франция не воюет с Россией, на фоне своих предыдущих слов о возможности отправки войск на Украину.
Ранее Макрон на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином в Париже отметил, что Париж не находится в войне "ни с Россией, ни с российским народом".
"В каком тогда состоянии находится французский президент, делающий столь противоречивые заявления и предпринимающий столь агрессивные шаги?" — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2024
Захарова рассказала об ответе на враждебные действия со стороны Прибалтики
Вчера, 07:50
В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. Он подчеркнул, что консенсуса по этому вопросу пока не достигнуто, но ничего исключать нельзя.
В Кремле отметили, что ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт".
 
ПолитикаЭммануэль МакронМария ЗахароваРОССИЯУКРАИНА
 
 
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