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Макрон сделал неожиданное заявление про Россию - 06.05.2024, ПРАЙМ
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Макрон сделал неожиданное заявление про Россию
Макрон сделал неожиданное заявление про Россию - 06.05.2024, ПРАЙМ
Макрон сделал неожиданное заявление про Россию
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у Франции нет намерения изменить власть в России. | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T20:23+0300
2024-05-06T20:23+0300
политика
франция
россия
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 6 мая — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у Франции нет намерения изменить власть в России. "Наш подход не заключается в том, чтобы искать смены режима в Москве", - заявил Макрон на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином в Париже. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х. Он отметил, что Франция продолжит поддерживать Украину "так долго и в том объеме, как это потребуется".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась в состоянии Эммануэля Макрона на фоне его противоречивых высказываний об украинском конфликте.
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франция, россия, эммануэль макрон
Политика, ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, Эммануэль Макрон
20:23 06.05.2024
 
Макрон сделал неожиданное заявление про Россию

Макрон: Франция не стремится к смене власти в России

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ПАРИЖ, 6 мая ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у Франции нет намерения изменить власть в России.
"Наш подход не заключается в том, чтобы искать смены режима в Москве", - заявил Макрон на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином в Париже.
Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.
Он отметил, что Франция продолжит поддерживать Украину "так долго и в том объеме, как это потребуется".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась в состоянии Эммануэля Макрона на фоне его противоречивых высказываний об украинском конфликте.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
Захарова задалась вопросом о состоянии Макрона
20:12
 
ПолитикаФРАНЦИЯРОССИЯЭммануэль Макрон
 
 
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