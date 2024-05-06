https://1prime.ru/20240506/makron-847954825.html
Макрон сделал неожиданное заявление про Россию
Макрон сделал неожиданное заявление про Россию - 06.05.2024, ПРАЙМ
Макрон сделал неожиданное заявление про Россию
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у Франции нет намерения изменить власть в России. | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T20:23+0300
2024-05-06T20:23+0300
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ПАРИЖ, 6 мая — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у Франции нет намерения изменить власть в России. "Наш подход не заключается в том, чтобы искать смены режима в Москве", - заявил Макрон на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином в Париже. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х. Он отметил, что Франция продолжит поддерживать Украину "так долго и в том объеме, как это потребуется".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась в состоянии Эммануэля Макрона на фоне его противоречивых высказываний об украинском конфликте.
https://1prime.ru/20240506/makron-847954676.html
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Политика, ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, Эммануэль Макрон
Макрон сделал неожиданное заявление про Россию
Макрон: Франция не стремится к смене власти в России
ПАРИЖ, 6 мая — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у Франции нет намерения изменить власть в России.
"Наш подход не заключается в том, чтобы искать смены режима в Москве", - заявил Макрон на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином в Париже.
Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.
Он отметил, что Франция продолжит поддерживать Украину "так долго и в том объеме, как это потребуется".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась в состоянии Эммануэля Макрона на фоне его противоречивых высказываний об украинском конфликте.
Захарова задалась вопросом о состоянии Макрона