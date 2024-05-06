https://1prime.ru/20240506/makron-847954825.html

Макрон сделал неожиданное заявление про Россию

Макрон сделал неожиданное заявление про Россию - 06.05.2024, ПРАЙМ

Макрон сделал неожиданное заявление про Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у Франции нет намерения изменить власть в России. | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T20:23+0300

2024-05-06T20:23+0300

2024-05-06T20:23+0300

политика

франция

россия

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 6 мая — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у Франции нет намерения изменить власть в России. "Наш подход не заключается в том, чтобы искать смены режима в Москве", - заявил Макрон на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином в Париже. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х. Он отметил, что Франция продолжит поддерживать Украину "так долго и в том объеме, как это потребуется".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась в состоянии Эммануэля Макрона на фоне его противоречивых высказываний об украинском конфликте.

https://1prime.ru/20240506/makron-847954676.html

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франция, россия, эммануэль макрон