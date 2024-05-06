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Тотальная деградация Запада. Медведев объяснил причину учений Генштаба - 06.05.2024, ПРАЙМ
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Тотальная деградация Запада. Медведев объяснил причину учений Генштаба
Тотальная деградация Запада. Медведев объяснил причину учений Генштаба - 06.05.2024, ПРАЙМ
Тотальная деградация Запада. Медведев объяснил причину учений Генштаба
На Западе происходит тотальная деградация политических элит, желающих отправить военных на Украину становится все больше, поэтому Генштаб России начал... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T11:34+0300
2024-05-06T11:34+0300
вооружения
ядерное оружие
россия
запад
дмитрий медведев
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. На Западе происходит тотальная деградация политических элит, желающих отправить военных на Украину становится все больше, поэтому Генштаб России начал подготовку к учениямдля отработки применения нестратегического ядерного оружия. Об этом написал в Telegram зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.По словам политика, к хору "безответственных негодяев", желающих направить военный контингент в зону СВО, присоединились США, Франция, Великобритания, Прибалтика, Польша. Эти страны, отметил он, призывают активно применять поставленное киевскому режиму оружие для ударов по территории России."И это не весеннее обострение, а циничный расчет на политические дивиденды. Происходит какая-то тотальная деградация правящего класса на Западе. Этот класс реально не желает логически связать элементарные вещи", - отметил Медведев.Он пояснил, что такие действия Запада вынудят Россию к ответу."В этом случае никому из них не укрыться ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце, ни на Даунинг стрит-10. Наступит мировая катастрофа", - добавил он.По словам медведева, нынешние "инфантильные дебилы" не могут понять последствий своих действий, поэтому Генштаб России начал подготовку к учениям, в рамках которых российские ВС отработают применение тактического ядерного оружия.
https://1prime.ru/20240503/medvedev-847888455.html
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ядерное оружие, россия, запад, дмитрий медведев
Вооружения, ядерное оружие, РОССИЯ, ЗАПАД, Дмитрий Медведев
11:34 06.05.2024
 
Тотальная деградация Запада. Медведев объяснил причину учений Генштаба

Медведев связал учения Генштаба с "тотальной деградацией правящего класса на Западе"

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВсемирный фестиваль молодежи в Сочи
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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. На Западе происходит тотальная деградация политических элит, желающих отправить военных на Украину становится все больше, поэтому Генштаб России начал подготовку к учениямдля отработки применения нестратегического ядерного оружия. Об этом написал в Telegram зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
По словам политика, к хору "безответственных негодяев", желающих направить военный контингент в зону СВО, присоединились США, Франция, Великобритания, Прибалтика, Польша. Эти страны, отметил он, призывают активно применять поставленное киевскому режиму оружие для ударов по территории России.
"И это не весеннее обострение, а циничный расчет на политические дивиденды. Происходит какая-то тотальная деградация правящего класса на Западе. Этот класс реально не желает логически связать элементарные вещи", - отметил Медведев.
Он пояснил, что такие действия Запада вынудят Россию к ответу.
"В этом случае никому из них не укрыться ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце, ни на Даунинг стрит-10. Наступит мировая катастрофа", - добавил он.
По словам медведева, нынешние "инфантильные дебилы" не могут понять последствий своих действий, поэтому Генштаб России начал подготовку к учениям, в рамках которых российские ВС отработают применение тактического ядерного оружия.
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