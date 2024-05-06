https://1prime.ru/20240506/mid-847929699.html

РФ должна иметь потенциал в "подбрюшье" для отражения угроз, заявили в МИД

РФ должна иметь потенциал в "подбрюшье" для отражения угроз, заявили в МИД - 06.05.2024, ПРАЙМ

РФ должна иметь потенциал в "подбрюшье" для отражения угроз, заявили в МИД

Чтобы отражать создаваемые Западом угрозы и препятствия, России необходимо располагать нужным потенциалом у себя в "подбрюшье". такое мнение выразил посол по... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T08:46+0300

2024-05-06T08:46+0300

2024-05-06T09:45+0300

россия

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Чтобы отражать создаваемые Западом угрозы и препятствия, России необходимо располагать нужным потенциалом у себя в "подбрюшье". такое мнение выразил посол по особым поручениям российского МИД Григорий Машков. Дипломат дал интервью агентству РИА Новости. Так, упоминая китайский ракетный потенциал, дипломат заявил, что не согласен с оценками представителей Штатов, "базирующихся на ключевой национальной установке обеспечения глобального доминирования и через призму этого "соперничества" считают любые действия Китая на ракетном направлении как угрозу национальной безопасности.Как отметил Машков, именно поэтому Вашингтон пытается втянуть Пекин в диалог по ракетной проблематике в попытках поставить под контроль этот процесс и навязать "Поднебесной" выгодные Белому дому качественные и количественные ограничители в ракетной области. Так, напомнил посол, Вашингтон хотел подключить Пекин к диалогу по СНВ, оставив за скобками союзников Лондон и Париж. А когда Китай отказался, США заговорили о параллельном двустороннем формате, добавил он."Наше отношение к ракетным делам КНР совсем иное. Оно базируется на концепции особого стратегического партнерства между нашими странами и взаимного доверия и уважения. Это не означает, однако, полного игнорирования ситуации у нас "в подбрюшье", где мы должны располагать необходимым потенциалом для должного обеспечения национальных интересов и отражения угроз, создаваемых Западом", - заключил Машков. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в девять часов утра по московскому времени.

https://1prime.ru/20240504/ataki-847913980.html

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