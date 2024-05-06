Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД предупредил о реакции России на размещение США ракет в АТР - 06.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240506/mid-847929977.html
МИД предупредил о реакции России на размещение США ракет в АТР
МИД предупредил о реакции России на размещение США ракет в АТР - 06.05.2024, ПРАЙМ
МИД предупредил о реакции России на размещение США ракет в АТР
Планы Соединенных Штатов по размещению ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе неизбежно приведут к гонке ракетных вооружений, и... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T09:06+0300
2024-05-06T09:06+0300
ядерное оружие
https://cdnn.1prime.ru/img/76231/47/762314773_0:103:2001:1228_1920x0_80_0_0_3579896f451d428866e7218246f1b988.jpg
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Планы Соединенных Штатов по размещению ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе неизбежно приведут к гонке ракетных вооружений, и Москва будет вынуждена реагировать на новые угрозы безопасности, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям российского МИД Григорий Машков. По его словам, Россия в этом случае примет меры для обеспечения своей безопасности, в том числе, в случае необходимости, это касается и области ядерного сдерживания."Понятно, что ничего хорошего для глобальной стабильности это не предвещает. Американские планы, в случае их реализации, неизбежно спровоцируют мощную волну многосторонней гонки ракетных вооружений со всеми вытекающими последствиями", - указал дипломат.Машков отметил, что в этом случае под ударом ракет США с коротким подлетным временем могут оказаться критически важные российские объекты, в том числе командные пункты и базы ядерных сил.Как напомнил посол, руководство России не раз заявляло, что Москва не будет считать себя связанной какими-либо обязательствами по одностороннему мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности, когда ракеты США наземного базирования будут размещены в различных регионах мира, прежде всего это касается Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. "Тем не менее американские военные открыто заявляют о том, что наземные ракеты средней и меньшей дальности появятся уже к концу года в азиатском регионе, и уже завозят их туда для задействования в ходе учений", - сказал Машков.Он добавил, что некоторое время назад и в Европе начали появляться подобные ракетные комплексы американского производства в ходе военных тренировок.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00.
https://1prime.ru/20240425/polsha-847690564.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76231/47/762314773_112:0:1887:1331_1920x0_80_0_0_67ddd9011c0c3ee9cb5ec9b87d1b0260.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ядерное оружие
ядерное оружие
09:06 06.05.2024
 
МИД предупредил о реакции России на размещение США ракет в АТР

МИД: Россия может принять меры по сдерживанию, если США разместят ракеты в АТР

© fotolia.com / Valeriy# Министерство иностранных дел РФ
# Министерство иностранных дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
© fotolia.com / Valeriy
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Планы Соединенных Штатов по размещению ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе неизбежно приведут к гонке ракетных вооружений, и Москва будет вынуждена реагировать на новые угрозы безопасности, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям российского МИД Григорий Машков.
По его словам, Россия в этом случае примет меры для обеспечения своей безопасности, в том числе, в случае необходимости, это касается и области ядерного сдерживания.
"Понятно, что ничего хорошего для глобальной стабильности это не предвещает. Американские планы, в случае их реализации, неизбежно спровоцируют мощную волну многосторонней гонки ракетных вооружений со всеми вытекающими последствиями", - указал дипломат.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
Захарова назвала последствия размещения ядерного оружия США в Польше
25 апреля, 13:10
Машков отметил, что в этом случае под ударом ракет США с коротким подлетным временем могут оказаться критически важные российские объекты, в том числе командные пункты и базы ядерных сил.
Как напомнил посол, руководство России не раз заявляло, что Москва не будет считать себя связанной какими-либо обязательствами по одностороннему мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности, когда ракеты США наземного базирования будут размещены в различных регионах мира, прежде всего это касается Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.
"Тем не менее американские военные открыто заявляют о том, что наземные ракеты средней и меньшей дальности появятся уже к концу года в азиатском регионе, и уже завозят их туда для задействования в ходе учений", - сказал Машков.
Он добавил, что некоторое время назад и в Европе начали появляться подобные ракетные комплексы американского производства в ходе военных тренировок.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00.
 
ядерное оружие
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала