https://1prime.ru/20240506/mid-847929977.html

МИД предупредил о реакции России на размещение США ракет в АТР

МИД предупредил о реакции России на размещение США ракет в АТР - 06.05.2024, ПРАЙМ

МИД предупредил о реакции России на размещение США ракет в АТР

Планы Соединенных Штатов по размещению ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе неизбежно приведут к гонке ракетных вооружений, и... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T09:06+0300

2024-05-06T09:06+0300

2024-05-06T09:06+0300

ядерное оружие

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Планы Соединенных Штатов по размещению ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе неизбежно приведут к гонке ракетных вооружений, и Москва будет вынуждена реагировать на новые угрозы безопасности, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям российского МИД Григорий Машков. По его словам, Россия в этом случае примет меры для обеспечения своей безопасности, в том числе, в случае необходимости, это касается и области ядерного сдерживания."Понятно, что ничего хорошего для глобальной стабильности это не предвещает. Американские планы, в случае их реализации, неизбежно спровоцируют мощную волну многосторонней гонки ракетных вооружений со всеми вытекающими последствиями", - указал дипломат.Машков отметил, что в этом случае под ударом ракет США с коротким подлетным временем могут оказаться критически важные российские объекты, в том числе командные пункты и базы ядерных сил.Как напомнил посол, руководство России не раз заявляло, что Москва не будет считать себя связанной какими-либо обязательствами по одностороннему мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности, когда ракеты США наземного базирования будут размещены в различных регионах мира, прежде всего это касается Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. "Тем не менее американские военные открыто заявляют о том, что наземные ракеты средней и меньшей дальности появятся уже к концу года в азиатском регионе, и уже завозят их туда для задействования в ходе учений", - сказал Машков.Он добавил, что некоторое время назад и в Европе начали появляться подобные ракетные комплексы американского производства в ходе военных тренировок.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00.

https://1prime.ru/20240425/polsha-847690564.html

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ядерное оружие